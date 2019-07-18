Эксперт объяснил, что спровоцировало массовую гибель алтайских пчел

Новости 18.07.2019 19:30 31

В нескольких районах Алтайского края массово гибнут пчелы. Причиной стало бесконтрольное производство дешевых ядохимикатов, которыми фермеры обрабатывали поля, считают эксперты.

Как рассказал агентству «Интерфакс-Сибирь» председатель кооператива «Алтай - медовый край» Юрий Богуславский, масштабная ситуация в этом году сложилась от того, что Россельхознадзор лишился права контролировать и регулировать производство ядохимикатов.

Массовая гибель пчел зафиксирована в шести районах Алтайского края Новости 06.07.2019 12:25 Виной всему - обработанные ядохимикатами поля 1858

«У нас в этой сфере сейчас бесконтрольное производство. Фермеры, в основном, не зная, идут к предприятиям, которые торгуют «дрянью», и с ними советуются. Тысячи препаратов в этой сфере, фермеру сложно разобраться. Он полагается на предприятия, а они продают не лицензированные, но дешевые препараты», - сказал Богуславский.

По его словам, на все препараты, которыми травят сорняки в полях региона, необходимо получать лицензии.

Это вопрос национальной безопасности. Они не только пчел травят, они землю и всю живое травят. Эти вещества попадают в продукцию. Пчеловоды, конечно, сами тоже виноваты - лезут на эти поля, так как там набирают много меда, - подчеркнул Богуславский.

Более того, эксперт выразил уверенность в том, что факт отравления пчел никак не скажется на качестве и безопасности алтайского меда в 2019 году.

Сообщалось, что гибель пчел зарегистрирована в Алтайском крае в период обработки полей ядохимикатами от сорняков. Всего в регионе 180 тысяч пчелосемей и только 13 тысяч из них находятся в крестьянско-фермерских хозяйствах.

Напомним, этим летом в нескольких регионах России зафиксировали массовую гибель пчел: Алтайский край, Удмуртия, Марий Эл, Липецкая, Саратовская, Ульяновская, Курская области. В нашем регионе нескольких сотен пчелосемей погибли в семи районах края.