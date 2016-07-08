Экс-депутат АКЗС собрался в Тульскую областную думу

Новости 19.07.2019 7:10 340

Бывший депутат Алтайского краевого Заксобрания Николай Наздрачев, который состоял во фракции КПРФ, а затем в 2016 году пытался пройти в региональный парламент от «Справедливой России», намерен осенью избраться в Тульскую областную думу.

Как сообщил «Политсибру» сам Наздрачев, в данный момент он действительно значится в числе кандидатов в облдуму. В парламент Тульской области на выборах, которые состоятся в Единый день голосования, он намерен пройти от КПРФ.

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В беседе с корреспондентом нашего издания Наздрачев также уточнил, что временно он проживает в Туле. Относительно того, переедет ли уроженец Барнаула в эту область в случае избрания депутатом, политик сказал: «Жизнь покажет».

Между тем местные коммунисты выражают неудовольствие из-за присутствия "варяга" в числе кандидатов.

«Очень все сомнительно, на выборы идут люди вообще сторонние, из Рязани комсомольцы, не понятно почему, есть представители КПРФ Барнаула и то, раньше они были представителями «Справедливой России», это все непонятно, почему у нас руководство областного комитета приняло такое решение, чтобы их пустить, а наших не пускать», - цитирует секретаря областного комитета комсомола, члена бюро областного комитета КПРФ Александра Соколова сайт «Тульские новости».

Напомним, Николай Наздрачев был избран в АКЗС от компартии в 2011 году. Затем в крайкоме КПРФ произошел политический конфликт и на новые выборы в региональный парламент Николай Наздрачев заявился в качестве кандидата от «Справедливой России». Впрочем, повторно избраться в законодательный орган ему не удалось.

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Относительно своего нынешнего выдвижения в тульскую облдуму от КПРФ Николай Наздрачев отметил, что с 2017 года он является полноправным членом компартии.

Следует отметить, что Наздрачев не единственный алтайский политик, который в ближайший Единый день голосования попытает счастье на выборах в других регионах.

Так, ранее «Политсибру» сообщал, что действующий член АКЗС, единоросс Валерий Гуминский выдвинут в качестве кандидата по одномандатному избирательному округу №24 на выборах Законодательной Думы Хабаровского края, которые состоятся 8 сентября.