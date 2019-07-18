Алтайские застройщики находятся в зоне риска из-за эскроу-счетов

Новости 18.07.2019 18:50 43

Алтайские застройщики пытаются обойтись без банковского проектного финансирования. Многие из них завершают проекты по старым правилам, остальные пока активно привлекают свои средства. Судьба девелоперов, которые находятся в «зоне риска», остается неясной.

Данная тема стала основной на семинаре «Оформление документов на недвижимость: актуальные изменения для предпринимателей», который провел 18 июля региональный Росреестр, пишет «Алтайский портал недвижимости».

Заместитель руководителя Инспекции строительного и жилищного надзора Алтайского края Ольга Дерявская рассказала, что сегодня в регионе насчитывается 97 строящихся домов, основная часть – в Барнауле. Из них на 1 июля 66 объектов теоретически соответствовали критериям, утвержденным Правительством РФ для работы в старом правовом поле.

«По 30 проектам мы уже соответствующие заключения выдали, еще 15 у нас в работе. Четыре проекта уже реализуются исключительно по счетам эскроу. Смешанного финансирования у нас нет», - прокомментировала Дерявская.

По ее словам, 27 многоквартирных домов сегодня находятся в зоне риска, то есть, они имеют 10% заключенных ДДУ, но у них нет нужной степени готовности. Некоторые строительные компании готовятся работать с кредитными организациями.

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Одним из тех, кто вновь начинает продавать квартиры по эскроу-счетам, стало ООО ИСК «Вира-Строй». Речь идет о новостройке на ул. Балтийская, 93 в рамках ЖК «Матрешки», которая только выходит на рынок.

По данным начальника отдела регистрации ограничений Управления Росреестра по Алтайскому краю Татьяны Афанасьевой, первый долевой договор по данному объекту пока не заключен, но уже известно, что компания готовит соответствующий пакет документов для ведомства.

Так, объект будет пятым в рамках нового законодательства. До этого с банковским финансированием начали строить две высотки в ЖК «Парковый» и еще две - в ЖК «Моховая поляна».

Вместе с тем, эксперты отмечают, что остальные застройщики массово стараются обходиться своими средствами. Есть еще и те, кто не обратился в Госинспекцию за получением заключения о соответствии критериям, чтобы привлекать дольщиков, как раньше.