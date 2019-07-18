Прием документов от кандидатов на пост мэра Новосибирска завершен

Новости 18.07.2019 17:45 49

В среду, 17 июля, завершился прием документов от кандидатов на пост главы Новосибирска. Документы подали 20 человек, из которых пятерых уже зарегистрировали. Всего заявилось 17 партий и три самовыдвиженца, из которых нужное число подписей сдал только координатор новосибирского штаба Алексея Навального Сергей Бойко.

«Коммерсант» со ссылкой на политологов пишет, что вероятность допуска к выборам сторонника Навального крайне мала и до выборов допустят не более десяти партий. Это объявляется и московской тенденцией, где уже не допустили кандидатов самовыдвиженцев, поддерживающих Навального.

Среди уже зарегистрированных независимый депутат горсовета Наталья Пинус(«Российский общенародный союз»), бывший вице-мэр Данияр Сафиуллин(«Родина»), действующий мэр Анатолий Локоть (КПРФ), депутат заксобрания Новосибирской области Дарья Украинцева («Зеленые») и заместитель координатора реготделения ЛДПР, депутат горсовета Евгений Лебедев.

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«Справедливую Россию» на выборах намерен представлять бывший вице-губернатор Виктор Козодой, Партию возрождения России — гендиректор ООО «Адвокат-плюс» Александр Гультяев, Партию социальных реформ — глава КФХ Алексей Южанин, партию «Великое Отечество» — заместитель директора МКУ «Управление гражданской защиты города Бердска» Александр Трушакин, «Гражданскую платформу» — телеведущая РБК Юлия Сапина, Родную партию — предприниматель Андрей Токарев, Аграрную партию России — руководитель проекта «Сибирский хамон» Алексей Крестьянов и Партию возрождения села — гендиректор новосибирского ООО «Империал строй» Мухаммед-Али Хаюрин.

Кроме того, известно, что от «Партии Роста» в выборах собирается принимать участие бизнесмен Сергей Проничев, от Партии дела — общественник Олег Викторович, от партии «Яблоко» — заместитель председателя реготделения Дмитрий Холявченко, от «Коммунистов России» — первый секретарь новосибирского реготделения партии Сергей Лоскутов.

Подавляющее большинство, идущих от партий не состоят в них. Похвастаться членством в партии могут только Холявченко, Проничев, Викторович, Локоть, Лебедев, Лоскутов и Хаюрин.

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Выборы мэра состоятся в Единый день голосования 8 сентября.