Бороться с коррупцией в администрации Барнаула будет специальный совет из чиновников

Новости 18.07.2019 17:10 112

Глава Барнаула Сергей Дугин подписал на текущей неделе любопытное постановление "Об утверждении Положения о Совете по противодействию коррупции администрации города Барнаула" – в документе оговариваются задачи и функции структуры, ответственной за предупреждение данного негативного явления.

Оговаривается, что совет по противодействию коррупции администрации города Барнаула являет собой координационный орган по обеспечению реализации антикоррупционной политики в администрации краевой столицы и иных органах местного самоуправления Барнаула.

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Основными задачами совета называется разработка мер, направленных на предупреждение коррупции в администрации, а также на устранение причин и условий, порождающих коррупцию. Кроме того, структура призвана обеспечивать взаимодействие мэрии с органами государственной власти при реализации мер по противодействию коррупции и осуществлять контроль за реализацией мероприятий по противодействию коррупции в администрации города Барнаула, иных органах местного самоуправления города Барнаула.

Организационная структура совета выглядит так. Его состав утверждается и изменяется постановлением администрации города. В совет входят председатель, заместитель председателя, секретарь и иные члены. Основной формой деятельности данной структуры являются заседания, которые проводятся ежеквартально.

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Решения принимаются открытым голосованием, простым большинством голосов членов совета, присутствующих на заседании.

Имена чиновников, которые войдут в состав данной структуры, в документе не указаны.

Отметим, что ранее в краевой столице свою деятельность осуществлял совете по противодействию коррупции при администрации города. Новый документ, очевидно, несколько меняет статус данной структуры.

Кстати, уместно в данном случае вспомнить, что в июне глава города лично высказался на тему нарушений антикоррупционного законодательства в стенах мэрии, заявив: "Любые проявления коррупции в органах власти должны жестко пресекаться, антикоррупционное законодательство неукоснительно соблюдаться в любой сфере деятельности. Моя реакция на малейшие нарушения будет самой жесткой, вплоть до увольнения".

Позже стало известно, что градоначальник уволил своего заместителя по городскому хозяйству Александра Алексеенко, которому в настоящее время инкриминируют получение взятки.