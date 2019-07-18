«Росводоканал Барнаул» уложит на улице Аванесова трубу, которая прослужит более 50 лет

Новости 18.07.2019 16:30 79

Барнаульский водоканал продолжает модернизацию коллектора № 9 на улице Аванесова. Работы начнутся в ближайшее время, предстоит заменить более 220 м трубопровода диаметром 800 мм. Стоимость проекта составляет 19,5 млн рублей.

Перекладка сети ведется в рамках подготовки предприятия к работе в зимний период 2019-2020 гг. Вместо физически изношенной железобетонной трубы будет уложена новая полиэтиленовая со сроком службы более 50 лет. Это продолжение работ по модернизации коллектора, который проходит вдоль Змеиногорского тракта и улицы Аванесова. В апреле был переложен участок длиной 90 м. В целом с 2017 года заменено более 1,6 км трубопровода.

Работы будут вестись методом горизонтально-направленного бурения, чтобы вскрытие грунта было минимальным. Модернизация коллектора синхронизирована с капитальным ремонтом улицы Аванесова в рамках нацпроекта «Безопасные и качественные дороги» и будет вестись в тесном контакте с дорожными службами.

С 23 июля будет ограничено движение автотранспорта по нечетной стороне ул. Аванесова (по направлению в город) от дома №125 до дома № 175. Просим автовладельцев быть внимательными и соблюдать временную разметку.

Завершить перекладку планируется 12 августа.