Работники Алтай-Кокса удостоены высоких наград

Новости 19.07.2019 16:45 57

В преддверии Дня металлурга около 200 работников Алтай-Кокса (входит в Группу НЛМК) удостоены отраслевых, региональных, городских и корпоративных наград.

На предпраздничной неделе руководители предприятия поздравили рабочих, вручили грамоты и благодарности.

Чествование заводчан продолжится на праздничном концерте 19 июля. Почетными грамотами Минпромторга наградят машиниста коксовых машин Владимира Мацкевича, слесаря ремонтного цеха Александра Бахилина, начальника углеподготовительного цеха Александра Майнингера, начальника коксового отделения Максима Гудкова, аппаратчика перегонки Игоря Симонова, начальник участка ТЭЦ Галину Красилову.

Медалей Алтайского края «За заслуги в труде» удостоится еще четыре сотрудника Алтай-Кокса.

30 работников завода отметят почетными грамотами регионального Правительства, Министерства Алтайского края по промышленности и энергетике, Алтайского краевого Законодательного Собрания, Благодарственными письмами Губернатора. 20 заводчанам вручат городские награды.

Отличившиеся работники наряду с наградами получат от Алтай-Кокса денежные вознаграждения. Кроме того, всем заводчанам выплатят праздничную премию ко Дню металлурга.