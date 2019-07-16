Цель - территория комфорта: на Алтае увидели потенциал для роста промышленности на 80%

Новости 18.07.2019 15:15 122

Промышленное производство в Алтайском крае к 2035 году в перспективе имеет потенциал для роста на 80% - такой тезис был озвучен в ходе стратегической сессии "Приоритеты развития промышленного комплекса региона до 2035 года".

Мероприятие состоялось на базе Барнаульского завода автоформованных термостойких изделий при участии губернатора Виктора Томенко, региональных министров, руководителей промышленных предприятий, депутатов краевого парламента, а также представителей научного сообщества.

Сам вопрос о потенциале роста краевой промышленности был поднят в контексте обсуждения проекта стратегии социально-экономического развития Алтайского края до 2035 года.

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Выступая со вступительным словом, губернатор Виктор Томенко отметил, что в целом, вопросы стратегирования – это непростая работа. "При составлении стратегий необходимо отвлечься от текущих проблем и забот, надо погрузиться в общую обстановку, анализ и прогнозы огромного количества факторов, влияющих на то, как будет складываться производственная сфера. При этом необходимо глубоко разбираться в предмете", - заявил глава региона.

Он также добавил, что открытое обсуждение вопроса о развитии промышленности представителями власти, бизнеса, экспертного и общественности позволяет обеспечить поиск резервов и дополнительных возможностей для развития края в целом, и его экономики в частности.

Вице-премьер краевого правительства, министр экономического развития региона Павел Дитятев в своем выступлении остановился на цели стратегии развития края до 2035 года.

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Чиновник акцентировал внимание на том, что первая стратегия развития региона появилась еще в 2007 году, затем, в 2012 году была утверждена стратегия до 2025 года. По словам зампреда краевого правительства, период ее реализации совпал с новыми вызовами как для страны в целом, так и для субъектов РФ. Эти новые факторы и побудили власти к тому, чтобы вносить коррективы в существующие программные установки.

Согласно проекту стратегии социально-экономического развития региона до 2035 года, миссия Алтайского края следующим образом.

"Мы – это ведущий агропромышленный экспортоориентированный регион Сибири и Дальнего Востока. Алтайский край – это территория творческой и комфортной жизненной среды, создающей инновации. Генеральная цель стратегии – сохранение развития человеческого капитала через создание комфортной среды для жизни, творчества и самореализации на базе устойчивого экономического роста", - продекларировал Павел Дитятев.

По его словам, в данный момент проект стратегии предусматривает три варианта - консервативный, базовый и целевой.

"Консервативный вариант учитывает ухудшение внешнеэкономического фона, базовый сценарий предполагает ту динамику, которую мы имеем, целевой сценарий разработан на основе оптимистического прогноза и для него характерны высокие темпы экономического роста и переход на новую экономическую модель региона", - объяснил глава краевого Минэкономразвития.

При этом в своем выступлении чиновник предпочел остановиться именно на самом оптимистичном сценарии, согласно которому темп роста валового регионального продукта в сопоставимых ценах 2018 года в 2024 году предполагается с увеличением в 1,2 раза в номинале 829 млрд рублей, а в 2035 году - в 1,8 раза в номинале 1 трлн 823 млрд рублей. При этом данный показатель по итогам 2018 года составил 550 млрд рублей.

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Объем инвестиций в основной капитал, согласно целевому варианту стратегии развития края, к 2024 году заложен на уровне 210 млрд рублей ,а в 2035 – 506 млрд рублей. По итогам 2018 года уровень инвестиций составил 109 млрд рублей.

"Согласно целевому сценарию, по объему промышленного производства продукции мы должны стремится к 562 млрд рублей в 2024 году и к 1 трлн 425 млрд рублей в 2035 году. В 2018 году – выпуск промышленной продукции составил 367 млрд рублей", - добавил вице-премьер.

Все это, по словам руководителя краевого МЭР, должно сопровождаться ростом уровня жизни, ростом доходов, снижением уровня бедности.

"Достичь этого можно, решая следующие задачи – технологическое развитие традиционных отраслей, создание новых производств, расширение коопераций, эффективное использование природно-ресурсного потенциала Алтайского края", - подытожил он.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Александр Климин, взявший слово следующим, остановился на том, что сегодня общая ситуация в сфере промышленного производства в регионе характеризуется, как стабильная. Он напомнил, что по итогам первого полугодия, промпроизводство в крае выросло на 1,7%.

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Давая ретроспективу тенденций, имевших место в промышленной сфере края, министр подчеркнул: "В последние 10 лет промышленность Алтайского края развивалась опережающими темпами. С 2007 года индекс промпроизводства составил 136% и это с учетом двух кризисных периодов".

Такому росту, по словам выступающего, способствовало следующее. Так, в 2004 году с приходом Уральской горно-металлургической компании в крае началось возрождение горнодобывающей отрасли. За 12 лет индекс промышленного производства в этом виде экономической деятельности составил 231%. Кроме того, внедрение новых технологий на химических предприятиях обеспечило динамику роста в 167%, а большой объем инноваций на рубцовском филиале "Алтайвагона" и на головном предприятии обеспечили рост производства прочих транспортных средств и оборудования в Алтайском крае в 567%.

"Остальные отрасли промышленности показали прирост от 10 до 50%", - отметил Климин.

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В заключение министр добавил, что в перспективе Алтайский край должен стремиться к следующему:

Использование и развитие собственного ресурсного потенциала;

Рост производства и экспорта продукции;

Увеличение количества объектов промышленной инфраструктуры, которые в последствие сздаст задел для развития новых производств;

Сохранение положительной динамики инвестиций в основной капитал;

Модернизация технологической базы;

Обеспечение притока внебюджетных инвестиций;

Сокращение зависимости от импорта оборудования и особенно от импорта технологий;

Увеличение количества высокопроизводительных рабочих мест в том числе путем создания новых производств;

Увеличение производительности труда;

И как следствие рост реальной заработной платы, как основной составляющей благосостояния жителей.

Комментируя подобного рода установки, директор компании "СиСорт" Максим Савинков выразил мнение, что планы, которые ставятся перед экономикой края, в общем и целом достижимы.

"Сейчас надо сфокусироваться на глобальных и локальных трендах. Надо иметь масштаб видения. Думаю, в процессе обсуждения следует сконцентрироваться на том, что нас исторически хорошо получается. Не нужно делать резких движений в те области промышленности, которые нам не свойственны", - отметил представитель бизнес-сообщества.

Схожее мнение выразил и президент Алтайской торгово-промышленной палаты Борис Чесноков, который отметил, что для достижения оптимистичных показателей необходимо правильно определить реперные точки и понять, в каких секторах региональное производство может показать рывок.