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Краевой суд оценит декларации барнаульских депутатов-нарушителей

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Алтайский краевой суд 24 июля приступит к рассмотрению апелляции по делу депутатов Барнаульской гордумы, допустивших ошибки в декларациях о доходах за 2017 год.

Ранее Барнаульская гордума подала жалобу на решение Центрального районного суда по делу пяти депутатов. Не согласилась с решением первой инстанции и прокуратура. Надзорное ведомство настаивает, чтобы БГД самостоятельно лишила депутатов их мандатов. Народные избранники допустили ошибки в заполнении деклараций о доходах и расходах.

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Осенью 2018 года представительный орган отказался рассматривать данный эпизод и тем более выносить какое-либо наказание. Единственный вариант при любом допущенном нарушении в таком случае – сложение полномочий. Именно так было до смягчения законодательства летом этого года.

Добавим, если гордума еще раз "саботирует" требование прокуратуры, надзорное ведомство вправе добиваться прекращения депутатских полномочий в судебном порядке.

Напомним, в списке нарушителей фигурировали Вячеслав Перерядов, Марат Жумадилов, Александр Лисицын, Алексей Меркулов (все представляют «Единую Россию») и Егор Банщиков («Справедливая Россия»). Именно их нарушения оказались самыми серьезными на фоне других коллег по депутатскому корпусу, полагает прокуратура. В частности не были полностью указаны все квартиры, земельные участки и доходы от продажи машин. Кроме того, депутаты занижали размер реальной зарплаты, как собственной, так и членов семей.

В апреле  Жумадилов согласился добровольно сдать мандат с официальной формулировкой – «переезд в другой город». Позднее его примеру последовал Банщиков, который и вовсе отказался предоставить декларацию за 2018 год.

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Интересно, что в мае были обнародованы доходы депутатов БГД уже за 2018 год. Есть ли к новым документам претензии со стороны прокуратуры, пока неизвестно.

Кстати, после принятия БГД решения о прекращении полномочий депутатов, довыборы должны пройти в течение 12 месяцев. Они могут состояться в любое воскресенье, в том числе и в 2020 году, но не позже, чем спустя год после лишения мандатов. Все трое единороссов, оставшихся в списке нарушителей, прошли в состав представительного органа как одномандатники.

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Автор: Политсиб.ру