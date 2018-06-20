Жители алтайского села четыре года бунтуют против «зловонного завода»

Новости 18.07.2019 13:30 140

Жители села Боровиха Первомайского района уже четыре года борются с местным заводом по производству костной муки. Дело в том, что производство вызывает очень неприятный запах – жители не могут нормально жить в родном селе, передает телеканал «Толк».

Рвоту и головную боль обеспечивает для жителей Боровихи Первомайского района завод по производству костной муки. Кислый запах протухших туш отсюда идет на все село. Люди закрывают окна в домах, несмотря на духоту и жару.

Забор завода стоит в нескольких метрах от жилых домов, что противоречит санитарным нормам. По словам селян, чиновники сами признаются, что есть нарушения.

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Экспертизы проводят, когда завод не работает или пишут предписания. Например, в прошлом году руководство ООО «Алтайкорм» планировало установить оборудование для системы очистки сточных вод и воздуха. Данные меры должны были избавить от специфического запаха производства.

Причем сотрудники завода уверяли, что установят накопитель для отходов и сепаратор отделения жира и воды. В 2018 году по результатам выездного совещания из-за бездействия руководства завода был даже рассмотрен вопрос о приостановлении деятельности производства. Но все это осталось лишь на бумаге.

Тем временем бизнес не стоит на месте. Местные жители рассказали, что с другой стороны поселка появился еще один слив отходов. «На этом месте раньше были старые сливные сооружения, теперь завод их использует», - рассказала местная жительница.

В этом году журналистов не пустили на территорию завода, директор предприятия отказался комментировать ситуацию. На следующей неделе состоится заседание суда, который должен решить, законно ли это производство.