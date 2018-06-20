О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Жители алтайского села четыре года бунтуют против «зловонного завода»

Новости
140
0

Жители села Боровиха Первомайского района уже четыре года борются с местным заводом по производству костной муки. Дело в том, что производство вызывает очень неприятный запах – жители не могут нормально жить в родном селе, передает телеканал «Толк».

Рвоту и головную боль обеспечивает для жителей Боровихи Первомайского района завод по производству костной муки. Кислый запах протухших туш отсюда идет на все село. Люди закрывают окна в домах, несмотря на духоту и жару.

Забор завода стоит в нескольких метрах от жилых домов, что противоречит санитарным нормам. По словам селян, чиновники сами признаются, что есть нарушения.

Жители алтайского села протестуют против завода по переработке костей

Жители алтайского села протестуют против завода по переработке костей

Новости

259

Экспертизы проводят, когда завод не работает или пишут предписания. Например, в прошлом году руководство ООО «Алтайкорм» планировало установить оборудование для системы очистки сточных вод и воздуха. Данные меры должны были избавить от специфического запаха производства.

Причем сотрудники завода уверяли, что установят накопитель для отходов и сепаратор отделения жира и воды. В 2018 году по результатам выездного совещания из-за бездействия руководства завода был даже рассмотрен вопрос  о приостановлении деятельности производства. Но все это осталось лишь на бумаге.

Тем временем бизнес не стоит на месте. Местные жители рассказали, что с другой стороны поселка появился еще один слив отходов. «На этом месте раньше были старые сливные сооружения, теперь завод их использует», - рассказала местная жительница.

В этом году журналистов не пустили на территорию завода, директор  предприятия отказался комментировать ситуацию. На следующей неделе состоится заседание суда, который должен решить, законно ли это производство.

Прокуратура определила источник зловонного запаха в алтайском селе

Прокуратура определила источник зловонного запаха в алтайском селе

Новости

417

 

Автор: Политсиб.ру