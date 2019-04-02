На работу - через Instagram: подписчики Виктора Томенко трудоустраиваются при помощи соцсети

Новости 18.07.2019 11:40 215

Начальник управления по печати и информации Алтайского края Евгений Нечепуренко пригласил на работу женщину, которая попросилась в команду губернатора Виктора Томенко.

Свою просьбу она написала в комментариях в одном из постов главы региона в Instagram, упомянув наличие образования и звания кандидата исторических наук.

Евгений Нечепуренко оперативно отреагировал и предложил соискательнице работу, но уточнил, что женщине необходимо пройти конкурс и медицинское обследование.

Само собой встал вопрос о зарплате. Евгений Нечепуренко рассказал, что средняя зарплата в его ведомстве порядка 26 тысяч рублей, но при этом соискателям нужно настроиться на ненормированный рабочий день. Кроме того, необходимо отсутствие дополнительных источников дохода.

Однако не все пользователи разделили такой подход к трудоустройству, при этом хейтеры высказали подозрение, что трудоустройство на госслужбу без коррупционной составляющей невозможно. Нечепуренко дал понять, что пользователи серьезно заблуждаются.

Женщина, очевидно по пути на собеседование, объяснила другим пользователям абсурдность их подозрений.

Остается только догадываться, чем закончится эта история. Возможно, подписчице губернатора повезет и управление по печати и информации Алтайского края приобретет нового ценного сотрудника, а заодно поспособствует сокращению безработицы в регионе.

Напомним, что ранее министр образования края Максим Костенко помог с трудоустройством педагогу Татьяне Кувшинниковой, которую ранее уволили за фотографию в купальнике. История получила широкую общественную огласку. В итоге в школу учительница возвращаться не стала. Вместо этого она стала методистом в АКИПКРО.