Электронные паспорта собираются ввести в России

Новости 18.07.2019 11:25 92

В России планируют постепенно отказаться от бумажных паспортов. Об этом пишет РИА «Новости».

По словам вице-премьера Максима Акимова, экспериментально их начнут выдавать в Москве с 2020 года. Выдачу будет осуществлять отделения УВД, но позднее эту функцию переложат на многофункциональные центры. На первый период выдачи электронных паспортов останется госпошлина в размере 300 рублей, но будет поэтапно повышаться.

Акимов уверяет, что внедрение электронных паспортов не должно создать дополнительных расходов для бюджета.

«Мы планируем, что помимо расходов на модернизацию государственных систем... мы не планируем, что они будут затратные. Это будут операции в любом случае для бюджета с нулевой суммой и с огромным выигрышем», - заявил вице-премьер.

Он добавил, что применение карт-ридеров для электронных удостоверений будет значительно дешевле, чем использовать принтеры и другую технику, что стоит недешево.

Выдача бумажных паспортов будет приостановлена в 2022 году. На смену старому документу придут пластиковые карточки с чипами и мобильное приложение. Паспорт будет состоять только из российских компонентов и работать на отечественном программном обеспечении.

«Безопасность в этом случае будет на порядок выше, чем в сфере обращения бумажных паспортов. Если вы утратили электронный паспорт, его можно будет заблокировать за несколько секунд», — объяснил Акимов.

Действовать паспорт будет в течение 10 лет.

«Электронный паспорт упрощает взаимодействие с госорганами, получение государственных и коммерческих услуг. Не надо заполнять анкеты, писать справки, перепечатывать данные, как это традиционно делалось, что нередко сопровождается ошибками и бездарно растраченным временем. Электронный паспорт, безусловно, обладает и другими достоинствами — его сложнее подделать и весьма трудно повредить», — заявил в ходе совещания Дмитрий Медведев.

Выдача электронных удостоверений личности вместо паспорта гражданина России предусмотрена в программе «Цифровая экономика». По распоряжению Правительства России, которое утвердило первую концепцию перехода на электронное удостоверение личности, с 2025 года можно будет получить только подобный документ, а с 2030 года бумажные паспорта окончательно перестанут действовать.