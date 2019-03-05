Арбитражный суд символически наказал рубцовского регоператора

Новости 18.07.2019 10:50 186

Арбитражный суд Алтайского края 15 июля вынес региональному оператору по обращению с ТКО Рубцовской зоны, ООО «ВторГеоРесурс» (ВГР) из Волчихи предупреждение. Соответствующее решение опубликовано на сайте суда.

Напомним, к 1 января ВГР стал регоператором, однако не переоформил необходимую для работы лицензию. Это является нарушением закона о предпринимательской деятельности и предусматривает наказание в виде штрафа до 50 тысяч рублей для юридических лиц. Вероятно, мягкость наказания связана с тем, что неделю назад регоператор все-таки получил лицензию, тем самым нарушение устранив.

Обращает на себя внимание тот факт, что у ВГР лицензия отсутствовала с 1 января, тогда как Росприроднадзор подал заявление в суд лишь в начале мая.

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В текущем году это уже третье арбитражное разбирательство, в котором ВГР фигурирует в качестве ответчика. Так, 17 апреля судом принято исковое заявление от ООО «Ремстройбыт» с требованием о взыскании с ВГР 0,5 млн рублей. Впоследствии истец увеличил сумму требований до 2,8 млн рублей. ООО «Ремстройбыт» занимается чисткой и уборкой, а также производит головные уборы.

24 мая арбитражный суд принял заявление ООО «Позитив-88», требующего взыскать с ВГР 1 млн рублей. «Позитив-88» требовал наложить на имущество ВГР арест, однако не смог обосновать свое требование. Основной вид деятельности ООО «Позитив-88» – сбор опасных отходов.

Договоры ВГР и названных выше организаций были заключены в конце прошлого года. Возможно, таким образом регоператор использовал сотрудничество с ними в качестве временной меры по решению проблемы отсутствия лицензии.