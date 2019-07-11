Здание старинной музыкальной школы сгорело в Барнауле

Новости 18.07.2019 9:50 189

В ночь с 17 на 18 июля в центре Барнаула произошел пожар. По адресу улица Калинина, 5а вспыхнул пожар в старой музыкальной школе. Об этом рассказали очевидцы в местном сообществе Barnaul22.

По версии очевидцев пожар мог возникнуть вследствие поджога или удара молнии. Вечером и ночью в городе была гроза.

По данным МЧС России по Алтайскому краю, сообщение о пожаре поступило в 1:28 ночи. В борьбе с огнем участвовали 30 человек личного состава и 9 единиц техники. Пострадавших и погибших нет. Пожар уничтожил крышу, серьезно пострадали стены и перекрытия здания. Ликвидировали пожар в 3.00 ночи. На данный момент официальная предварительная версия – поджег. Сейчас на месте работают дознаватели.

Очевидцы выложили фотографии здания до пожара и обстановку изнутри. Судя по фотографиям, здание находилось в аварийном состоянии и не эксплуатировалось. Известно, что оно было построено еще в 20-е годы. Они также предположили ,что поджег здания мог быть устроен с целью дальнейшего создания возможности для строительства объекта в центральной части города.

По словам барнаульцев здание собирались демонтировать, поэтому версия о поджоге выглядит несерьезно. Однако, по данным Сиб.фм, местные власти не могли решить, что делать со зданием.