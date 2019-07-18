Госархив Алтайского края станет доступен для интернет-пользователей

Новости 18.07.2019 10:20 78

Губернатор Виктор Томенко поручил изучить возможность создания портала архивов Алтайского края в 2020 году. Таким образом, самые востребованные документы Госархива региона станут доступны пользователям сети Интернет.

Также в бюджете будущего года планируется предусмотреть средства на приобретение дополнительного оборудования, в том числе нового сканера для перевода архивных документов в электронный вид.

Ежегодно в архив поступает от 3,4 до 12,9 тысячи документов. Поэтому остро строит проблема расширения площадей и приобретения нового оборудования. На сегодняшний день около 4,5 миллиона образов документов приготовили для Госархива.

Для Госархива Алтайского края купили дополнительные помещения Новости 29.11.2017 18:39 405

Архивное дело и архивную деятельность мы приняли от предыдущих поколений. И в надлежащем порядке должны передать следующему поколению. Это серьезная задача, требующая большого внимания, и огромная работа, на первый взгляд незаметная. И если органы государственной власти о ней не позаботятся, этого не сделает никто, - отметил Виктор Томенко в ходе рабочего визита.

По словам замдиректора архива Елены Егоровой, в августе Государственный архив планирует организовать работу с запросами граждан в электронном формате.

Стоит отметить, что в последнее время были решены вопросы приобретения в краевую собственность дополнительного здания для расширения фондов Государственного архива, установлена новая система пожарного тушения.

Сегодня через сайт архива можно удаленно получить сведения о заголовках 88% дел государственного архива. Растет количество посещений портала - с 54,4 тысячи в 2010 году до 336 тысяч в 2018 году.