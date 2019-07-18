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За деньги или по любви? Как сдавались в аренду муниципальные помещения Заринска

Новости
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Прокуратура выявила нарушение закона председателем комитета по экономике и управлению муниципальным имуществом администрации Заринска Еленой Алмазовой, передает пресс-служба алтайского реготделения ЛДПР.

Как выяснилось, Алмазова, вступая в должность, не подала главе города Ивану Терешкину письменного уведомления о личной заинтересованности при исполнении служебных обязанностей, которая может привести к конфликту интересов, как того требует федеральный закон № 25 «О муниципальной службе».

Личная заинтересованность Алмазовой заключается в том, что она сожительствует с председателем городского Собрания депутатов Александром Лаговским – руководителем местного коммунального предприятия ООО «ЖКУ». У них есть общий ребенок. Алмазова от лица администрации Заринска сдавала «ЖКУ» Лаговского муниципальные помещения и предприятия.

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По словам представителя Заринского отделения ЛДПР Дмитрия Мякишева, Лаговский до 2015 года курировал сферу ЖКХ Заринска, а после увольнения стал владельцем ООО «ЖКУ», бывшего ранее муниципальным предприятием. Баланс «ЖКУ» на тот момент достигал 80 млн рублей, тогда как зарплата Лаговского составляла 30 тысяч рублей.

Автор: Политсиб.ру

Фото: moyaokruga.ru