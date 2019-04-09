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Аварийный бийский бассейн начнут ремонтировать в 2020 году

Новости
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Ремонт бассейна «Дельфин» снова отложили в Бийске. Работы будут возобновлены только в начале 2020 года.

Мэр города Александр Студеникин сообщил, что при более детальном изучении повреждений ванны бассейна проектной организацией выявлено немало дополнительных проблем, создающих угрозу разрушения.

В своём Инстаграме градоначальник  выложил пост, где сообщает, что работа предстоит нелегкая.

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«Жизни - дороже»: Мэр Бийска отказался открывать аварийный бассейн «Дельфин»

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Градоначальник Бийска рассказал, что открытие бассейна отложилось из-за микротрещин.

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«Тем не менее, планируется уже в этом году разработать проектно-сметную документацию на ремонт ванны, пройти проверку достоверности, а затем с начала года приступить к работам», - говорится в сообщении в соцсети.

Напомним, «Дельфин» закрыли в прошлом году, когда в бассейне прямо во время тренировки начал рушиться потолок. К счастью, обошлось без пострадавших. Кстати, здание бассейна «Дельфин» - 1973 года постройки. Эксплуатировать его начали в 1974 году.

Автор: Политсиб.ру