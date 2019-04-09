Аварийный бийский бассейн начнут ремонтировать в 2020 году

Ремонт бассейна «Дельфин» снова отложили в Бийске. Работы будут возобновлены только в начале 2020 года.
Мэр города Александр Студеникин сообщил, что при более детальном изучении повреждений ванны бассейна проектной организацией выявлено немало дополнительных проблем, создающих угрозу разрушения.
В своём Инстаграме градоначальник выложил пост, где сообщает, что работа предстоит нелегкая.
Градоначальник Бийска рассказал, что открытие бассейна отложилось из-за микротрещин.
«Тем не менее, планируется уже в этом году разработать проектно-сметную документацию на ремонт ванны, пройти проверку достоверности, а затем с начала года приступить к работам», - говорится в сообщении в соцсети.
Напомним, «Дельфин» закрыли в прошлом году, когда в бассейне прямо во время тренировки начал рушиться потолок. К счастью, обошлось без пострадавших. Кстати, здание бассейна «Дельфин» - 1973 года постройки. Эксплуатировать его начали в 1974 году.