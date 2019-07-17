Согласовать границы земельных участков в Алтайском крае станет проще

Новости 18.07.2019 7:10 177

Закон, позволяющий урегулировать вопрос согласования общих границ земельных участков, подписал президент России Владимир Путин. Согласование служит обязательной процедурой, которая проводится кадастровым инженером в ходе межевания. Об этом сообщает портал «Недвижимость Алтай».

Специалисты Кадастровой палаты по Алтайскому краю рассказали, как предоставление кадастровым инженерам сведений об адресах правообладателей смежных участков, содержащихся в ЕГРН, поможет соблюсти законные интересы землевладельцев.

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По их словам, поправки существенно упростят процедуру согласования границ земельных участков и поспособствуют увеличению доли земельных участков с оформленными границами, что особо актуально для Алтайского края. По данным на 1 июля, каждый третий земельный участок в регионе не имеет установленных в соответствии с законом границ.

Согласно действующему законодательству, чтобы стать полноправным владельцем земельного участка и защитить свою территорию от посягательства, необходимо пройти процедуру межевания — т.е., установления границ земельного участка на местности, и зарегистрировать права собственности на землю. Установкой границ земельного участка занимается кадастровый инженер. Межевание может проводиться по заказу собственника участка, либо на основании государственных или муниципальных контрактов на проведение комплексных кадастровых работ.

Кадастровым инженером определяются координаты границ земельного участка, и, если сведения о границах, примыкающих к нему участков, не внесены в Единый государственный реестр недвижимости (ЕГРН), также согласует общие границы с соседями. В числе важнейших новаций — утверждение права кадастровых инженеров запрашивать из ЕГРН необходимую для геодезических и кадастровых работ информацию, в том числе сведения об адресах владельцев недвижимости — почтовых и электронных.

«Доступ к актуальным и достоверным контактам из ЕГРН снизит вероятность адресных ошибок при отправке гражданам извещений о проведении согласования границ смежных участков. Своевременная обратная связь позволяет учесть интересы всех заинтересованных лиц, а так же предотвращает земельные споры между соседями в дальнейшем», — говорит заместитель директора Кадастровой палаты по Алтайскому краю Игорь Штайнепрайс.

Ранее при отсутствии собственника, которого не мог найти кадастровый инженер, нужно было использовать долгую и неэффективную процедуру извещений, которое публиковалось в СМИ, например в местной газете.

В случае отсутствия подписи в акте согласования, в него вносилась запись и далее документ считался согласованным. В случае неполучения извещения собственником участка, ему приходилось обращаться в суд.

«Благодаря поправкам, кадастровые инженеры смогут в установленном порядке получать сведения, необходимые для проведения процедуры согласования границ. Это позволит учитывать правовые интересы законных владельцев недвижимости — как при проведении комплексных кадастровых работ, так и при индивидуальном межевании участков», — объясняет Игорь Штайнепрайс.

Изменения вступают в силу 16 сентября 2019 года.