Элитный пятизвездочный отель начнут строить на Алтае

Новости 17.07.2019 18:10 256

Строительство гостинично-развлекательного комплекса премиум-класса международной сети может начаться в 2019 году на Алтае в экономической зоне «Сибирская монета».

Как сообщают "Вести-Алтай", компьютерная 3D-модель основана на данных геологоразведки, инженерных расчётах и чертежах специалистов проектировочного института из Новосибирска, которые спроектировали специально для этого места 7-этажный отель на 150 номеров европейского стандарта.

Представитель застройщика Александр Прокошин объяснил, что здесь будет построено порядка пяти мощнейших сооружений, среди которых непосредственно гостиничный комплекс. «Отдельно будет игорная зона, здесь же территория для отдыха с фонтанами, водопадами, вертолётной площадкой, подземными гаражами и большой стоянкой для техники», - прокомментировал Прокошин.

Гостиничная сеть Radisson может зайти в Барнаул с четырьмя «звездами» Новости 12.03.2019 18:30 О каких инвестициях в проект идет речь - пока неизвестно 1253

Стоимость проекта инвесторы не раскрывают, но признаются, планируют возводить объект из местных стройматериалов с привлечением алтайских строителей. Благодаря тому, что объект находится в особой экономической зоне «Сибирская монета» (Алтайский район), здесь уже есть асфальтированная дорога, линия электропередачи с подстанцией и природный газ.

Пятизвёздочный отель даст региону порядка 500 новых рабочих мест. А 300 автоматов, 50 игровых столов и покерный клуб в игорной зоне будут ежегодно пополнять бюджет налогами на 140 миллионов рублей.

О том, что в крае намерены построить отель Radisson, говорят уже несколько лет. Так, в 2015 году об этом заявлял вице-президент по развитию в России и странах СНГ компании Carlson Rezidor Дэвид Дженкинс. В 2016 году рассматривался вариант строительства Hilton Hotels в Белокурихе, но проект приостановили.