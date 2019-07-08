Какая партия не выдвинула кандидата на довыборы в Горняцкий горсовет?

Новости 17.07.2019 17:50 172

4 августа в Алтайском крае состоятся довыборы депутата в Горняцкий горсовет по избирательному округу № 6 на место сложившей полномочия Нины Ярыгиной. Об этом «Политсибру» сообщает пресс-служба крайизбиркома.

Свои кандидатуры выставили представители «Единой России», «Справедливой России» и КПРФ. Кандидат от ЛДПР в выборах участвовать не будет по техническим причинам, связанным с документацией, уточнили изданию в пресс-службе партии. В выборах не участвует ни одного самовыдвиженца.

От ЕР баллотируется 53-летняя уроженка Казахстана Татьяна Курьякова, занимающая должность заместителя генерального директора по производству на Неверовской дробильно-сортировочной фабрике.

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От КПРФ на выборы идет 54-летний пенсионер Виктор Белоусов – выпускник Ростовского высшего военного училища им. Главного маршала артиллерии Неделина М.И., уроженец села Успенка Локтевского района Алтайского края.

От «Справедливой России» выдвинута 45-летняя воспитательница детского сада Елена Шубина, уроженка Грозного.

Довыборы состоятся за месяц до единого дня голосования, это связано с тем, что Ярыгина сложила полномочия в августе прошлого года, а законодательство предписывает провести дополнительные выборы на освободившееся место не позднее, чем через год.