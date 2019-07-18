Стена административного здания обрушилась в Камне-на-Оби

Новости 17.07.2019 18:35 204

Обрушение кирпичной стены административного здания в Камне-на-Оби произошло в ночь с 16 на 17 июля. Сообщают «Каменские известия».

По данным издания, кирпичная кладка продолжает разрушаться, что создает риск для здоровья и жизни прохожих. Сейчас существует реальная угроза выпадения окон с третьего этажа.

Известно, что жители города уже не раз обращались через газету к ответственным лицам, но реакции не последовало. Ливень, который был накануне, по мнению людей, стал «последней каплей» и стена здания обрушилась.

На сегодняшний день в здании расположены ООО «Каменьсервис», ООО «Линетт» и мировой суд.

Ранее это здание принадлежало МУП «Каменские Теплосети», которое позднее обанкротилось. Сейчас оно находится в конкурсной массе и должно быть выставлено на торги.

По словам ио главы администрации Каменского района Алексея Жихаренко, власти неоднократно обращалась к конкурсному управляющему по этому поводу, но реакции не последовало.