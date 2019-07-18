ВТБ развивает сотрудничество с правительством Алтайского края

Новости 17.07.2019 19:00 220

17 июля в Барнауле состоялась рабочая встреча заместителя президента – председателя правления ВТБ Дениса Бортникова и губернатора Алтайского края Виктора Томенко. Стороны обсудили вопросы сотрудничества банка и правительства региона, поддержку малого и среднего предпринимательства.

В ходе встречи Денис Бортников отметил: «Мы активно решаем вопросы развития реального сектора экономики и участия регионального бизнеса в программах кредитования. ВТБ финансирует предприятия различных отраслей и заинтересован в укреплении социально-экономического потенциала Алтая. Важное направление нашей работы — поддержка местного предпринимательства, в том числе, с использованием действующих механизмов льготного кредитования».

На сегодняшний день ВТБ участвует в государственных программах поддержки малого и среднего бизнеса, которые реализуются совместно с Министерством сельского хозяйства, Минпромторгом, Министерством экономического развития (в рамках «Программы 1764») и Корпорацией МСП. Кредитный портфель ВТБ в Алтайском крае в рамках данных программ на 1 июня 2019 года превысил 2 млрд рублей.

Мы готовы оказать поддержку банку в реализации проектов, связанных с созданием новых рабочих мест в регионе. Думаю, настало время заключить новое соглашение о сотрудничестве Правительства Алтайского края и ВТБ. Мы рассчитываем на взаимодействие по широкому кругу вопросов, в том числе по поддержке со стороны ВТБ предприятий стройиндустрии Алтайского края в связи с переходом на новую модель организации строительства жилых домов, связанную с использованием эскроу-счетов. В соглашении также необходимо предусмотреть некоммерческие проекты банка, направленные на развитие социальной сферы региона, - подчеркнул Виктор Томенко.

На 1 июня 2019 года портфель кредитов, предоставленных ВТБ компаниям малого и среднего бизнеса Алтайского края, составил 16,7 млрд рублей. В структуре кредитного портфеля в данном сегменте наибольшую долю занимают компании жилищного и коммерческого строительства, недвижимости, стройматериалов (21%), предприятия лесной и деревообрабатывающей промышленности (19%), сферы торговли (17%). Объем привлеченных средств в сегменте малого и среднего бизнеса по итогам пяти месяцев текущего года составил 10,8 млрд рублей.