Жители Новокузнецка требуют построить детсад вместо многоэтажек

Новости 17.07.2019 17:20 199

Жители Новокузнецка пожаловались на бездействие властей. Горожане бьют тревогу по поводу грядущего строительства, которое должно начаться в Центральном районе. По их словам, на том месте, где по плану застройки должны были возвести детский сад, хотят построить многоэтажку.

О том, что «детскую» землю в их дворе отдадут под десятиэтажный дом, рассказала горожанам строительная организация после возведения «коробки» здания. Возведением объекта занимается ООО «НДСК», пишет портал «City-n».

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Жильцы домов терпели год стройки «ради детей». По мнению жильцов, компания изначально планировала построить якобы детский сад, чтобы получить доступ к сетям на этом участке. А теперь, когда «коробка с окнами» возведена и подключена к тепло- и водосистемам, компания намерена строить многоэтажный дом. Больше всего жителей пугает то, что они могут остаться без тепла, ведь сети и так работают на износ.

Жители домов выбрали инициативную группу для обращения во все компетентные органы Новокузнецка, чтобы не допустить строительства. Накануне состоялась встреча, которая переросла в стихийное собрание.

Горожане уверены, что на территории появится несколько многоэтажек. Плотность застройки не позволяет это осуществить, потому что в настоящий момент проезд и парковка автомобилей и так затруднены. На собрании жильцов присутствовала представитель отдела по работе с населением администрации Центрального района Новокузнецка. Она пообещала разобраться с источником представленных документов.