Девушка погибла в результате ДТП в Благовещенском районе

Новости 17.07.2019 16:55 269

В среду утром, 17 июля, в Благовещенском районе произошло ДТП. В результате столкновения автомобилей погиб один человек. Об этом сообщает Госавтоинспекция Алтайского края.

По данным ведомства, на 132 километре автодороги «Волчиха – Родино – Благовещенка – Кулунда» в районе села Яготино Благовещенского района водитель, управляя автомобилем «Рено Логан», выехал на полосу встречного движения, где столкнулся в автомобилем «Хонда ЦРВ».

Семья из Алтайского края погибла в ДТП возле Черепаново Новости 11.07.2019 18:35 Около 9:00 на 102-м километре автодороги Р-256 "Новосибирск — Ташанта" произошло лобовое столкновение грузовика и легкового автомобиля 1296

Водитель «Рено» выжил. С телесными повреждениями был госпитализирован. Водитель «Хонды», женщина 1979 года рождения, и пассажир-подросток были госпитализированы с повреждениями различной степени тяжести. Еще одна пассажирка «Хонды» 2000 года рождения скончалась на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции выясняют все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.