Алтайские специалисты рассказали всю правду о замороженных продуктах

Новости 18.07.2019 15:45 72

Микрофлора пищевых продуктов при холодильном хранении может быть представлена бактериями, актиномицетами, плесенями и дрожжами. Бактерии - это одноклеточные организмы. По форме клеток бактерии бывают шарообразные, палочковидные и извитые.

На пищевых продуктах встречаются бактерии преимущественно шарообразные и палочковидные. Палочковидные бактерии различают, прежде всего, по способности образовывать споры. Спора - это внутриклеточное образование тела многих палочковидных бактерий. Споры появляются обычно при неблагоприятных для размножения условиях. Они устойчивы против вредного действия внешней среды. При благоприятных условиях споры прорастают и образуются бактериальные клетки. Спорообразующие бактерии называют бациллами.

Этот показатель является одним из главных при распознавании бактерий. К биохимическим показателям относятся способность изменять углеводы, белки, жиры, отношение к кислороду воздуха и др. Бактерии разделяются также по признаку патогенности и токсигенности.

Видовую и групповую принадлежность ряда бактерий, особенно патогенных и токсигенных, можно определить лишь по реакции их с сывороткой (serum) крови (серотипы), полученной из организма, перенесшего заболевание или отравление. В последнее время к характеристикам микроорганизмов добавляется их отношение к антибиотикам.

Специалисты отдела исследований и анализа сектора ветеринарно-санитарной экспертизы ФГБУ «Центральная научно-производственная ветеринарная радиологическая лаборатория» проведут исследования на микробиологические показатели безопасности пищевых продуктов и помогут своевременно выявить степень зараженности стен и воздуха производственных помещений и холодильных камер плесневыми грибами (микробиологический контроль санитарного состояния) в соответствии с Вашей программой производственного контроля.