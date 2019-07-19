«Гарант»: обязательна ли индексация зарплаты в коммерческой сфере?

Новости 19.07.2019 11:05 113

Рассказывает эксперт службы Правового консалтинга «Гарант» Наталия Павлова:

Индексация заработной платы представляет собой одну из основных государственных гарантий по оплате труда работников как государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, так и иных работодателей. Как следует из определения от 17.06.2010 N 913-О-О, Конституционный Суд РФ рассматривает индексацию заработной платы в качестве обязанности работодателей независимо от источников их финансирования. Роструд также исходит из того, что индексация заработной платы является не правом, а обязанностью работодателя (письмо от 19.04.2010 N 1073-6-1).

В определении от 19.11.2015 N 2618-О Конституционный Суд РФ подчеркнул, что статья 134 ТК РФ не позволяет работодателю, не относящемуся к бюджетной сфере, лишить работников предусмотренной законом гарантии и уклониться от установления индексации, поскольку предполагает, что ее механизм определяется при заключении коллективного договора или трудового договора либо в локальном нормативном акте, принятом с учетом мнения выборного органа первичной профсоюзной организации.

Контролирующие органы трактуют статью 134 ТК РФ аналогичным образом. Если порядок индексации заработной платы коллективным договором не установлен, работодатель обязан принять локальный нормативный акт, ликвидирующий этот пробел. Отсутствие такого акта квалифицируется как нарушение трудового законодательства, требующее устранения. Роструд в письме от 19.04.2010 N 1073-6-1 отмечает: необходимость внесения изменений (дополнений) в действующие локальные нормативные акты обусловлена тем, что индексация заработной платы является обязанностью работодателя. Невыполнение законных требований надзорных органов, как известно, влечет административную ответственность (ст. 17.7, ст. 19.5 КоАП РФ).

Неисполнение работодателем обязанности по принятию локального нормативного акта, устанавливающего порядок индексации зарплаты, образует также состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ.

В свою очередь, обязанность обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы не зависит от того, менее минимального размера оплаты труда заработная плата работника или более указанного размера (ст. 129, 133, ст. 134 ТК РФ, Федеральный закон от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда"). Законодательство гарантирует работнику обеспечение повышения уровня заработной платы в связи с ростом потребительских цен на товары и услуги.

При этом исходя из судебной практики обеспечение повышения уровня реального содержания заработной платы возможно либо путем ее индексации в соответствии с коллективным договором, соглашением, локальным нормальным актом работодателя, либо путем периодического повышения заработной платы. Как указал Верховный Суд РФ в п. 10 Обзора судебной практики ВС РФ N 4 (2017), утвержденного Президиумом ВС РФ 15.11.2017, исходя из буквального толкования положений ст. 134 ТК РФ индексация - это не единственный способ обеспечения повышения уровня реального содержания заработной платы. Обязанность повышать реальное содержание заработной платы работников может быть исполнена работодателем и путем ее периодического увеличения безотносительно к порядку индексации, в частности повышением должностных окладов, выплатой премий и т.п. Данная практика присутствует в нижестоящих судах, при этом отмечается, что отсутствие специального локального нормативного акта о размере и сроках индексации в такой ситуации не является нарушением прав работника. Какие именно меры привели к росту дохода работника, не принципиально, требования ст. 134 ТК РФ все равно выполнены.

Работодатели, которые не получают бюджетного финансирования, вправе избрать любые порядок и условия осуществления индексации (в том числе ее периодичность, порядок определения величины индексации, перечень выплат, подлежащих индексации) в зависимости от конкретных обстоятельств, специфики своей деятельности и уровня платежеспособности (п. 10 Обзора судебной практики ВС РФ N 4 (2017)). При этом отметим, что речь в любом случае должна идти о реальном повышении заработной платы. Невыполнение требования о реальном повышении заработной платы является основанием для выдачи работодателю предписания об устранении нарушения законодательства и привлечения его к административной ответственности.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.