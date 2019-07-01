Главного инженера компании «Модест» задержали правоохранители

Новости 17.07.2019 16:05 445

Правоохранители задержали задержали главного инженера предприятия «Модест» Егора Головина, передает «Толк» со ссылкой на источник.

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По имеющимся данным источника, факт задержания имел место быть еще в конце июня. Сейчас по Головину идет доследственная проверка. Его обвиняют в мошенничестве и получении взяток.

Егор Головин якобы подозревается в закупке расходных материалов по завышенной цене и заказе завышенного количества деталей, которых на деле приходило меньше, чем было указано в документации. Главный инженер сейчас, не смотря на то, что находится под следствием, исполняет обязанности генерального директора и ходит на работу.

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Ранее, весной текущего года была задержана гендиректор «Модеста» Антонида Устинова, которую подозревают в дачи взятки в виде откатов по договорам поставки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) для нужд предприятия.

Как сообщает СКР, более чем за три года она получила на подконтрольный банковский счет взятку в размере более семи миллионов рублей.

Предприятие "Модест" основано в 1992 году, занимается производством детского питания и диетических пищевых продуктов. По инициативе краевых властей было создано специализированное предприятие по производству молочной продукции для детей. Устинова Антонида Анатольевна занимает пост генерального директора предприятия с 2008 года.