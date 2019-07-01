О проектеРеклама
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета
Новости
Мнения
Аналитика
Рейтинги
Проекты
Газета

Главное
Скандал с декларациями ЕДГ-2019 Да будет свет! Личный формат
Скандал с декларациями
ЕДГ-2019
Да будет свет!
Личный формат

Главного инженера компании «Модест» задержали правоохранители

Новости
445
0

Правоохранители задержали задержали главного инженера предприятия «Модест» Егора Головина, передает «Толк» со ссылкой на источник.

Гендиректор предприятия «Модест» ответит за многомиллионый откат

Гендиректор предприятия «Модест» ответит за многомиллионый откат

Новости

Уголовное дело с обвинительным заключением направлено в суд

508

По имеющимся данным источника, факт задержания имел место быть еще в конце июня. Сейчас по Головину идет доследственная проверка. Его обвиняют в мошенничестве и получении взяток.

Егор Головин якобы подозревается в закупке расходных материалов по завышенной цене и заказе  завышенного количества деталей, которых на деле приходило меньше, чем было указано в документации. Главный инженер сейчас, не смотря на то, что находится под следствием, исполняет обязанности генерального директора и ходит на работу.

СМИ: гендиректор барнаульского «Модеста» подозревается во взятке

СМИ: гендиректор барнаульского «Модеста» подозревается во взятке

Новости

Речь идет о сумме в 7 млн рублей

1354

Ранее, весной текущего года была задержана гендиректор «Модеста» Антонида Устинова, которую подозревают в дачи взятки в виде откатов по договорам поставки товарно-материальных ценностей (ТМЦ) для нужд предприятия.

Как сообщает СКР, более чем за три года она получила на подконтрольный банковский счет взятку в размере более семи миллионов рублей. 

Предприятие "Модест" основано в 1992 году, занимается производством детского питания и диетических пищевых продуктов. По инициативе краевых властей было создано специализированное предприятие по производству молочной продукции для детей. Устинова Антонида Анатольевна занимает пост генерального директора предприятия с 2008 года.

Депутаты АКЗС отказались от идеи приватизировать «Модест». Последнее слово - за правительством

Депутаты АКЗС отказались от идеи приватизировать «Модест». Последнее слово - за правительством

Новости

Внешнее благополучие предприятия и социальная значимость продукции - главные аргументы против продажи

719

 

Автор: Политсиб.ру