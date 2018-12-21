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Спикер Госдумы предложил внести изменения в «устаревшую» Конституцию

Новости
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Предложения о внесении тех или иных поправок в текст действующей Конституции возникают постоянно. Накануне председатель нижней палаты парламента Вячеслав Володин  раскрыл суть изменений, которые, по его мнению, должны быть внесены в основной закон страны.

Как пишет  «Парламентская газета»,  по словам Володина, речи об изменении или пересмотре «базовых положений» Конституции не идет: «эти нормы незыблемы».

Парламентарий считает,  что «необходимо говорить о том, как добиться максимально качественной реализации» этих положений, и о том, как адаптировать их «к новым вызовам и требованиям времени».

Анализа при обсуждении этого вопроса, по мнению Володина, заслуживает ст. 7 Основного закона, в которой говорится, что политика России как социального государства «направлена на создание условий, обеспечивающих «достойную жизнь» и «свободное развитие человека».

 По его мнению, за 25 лет существования российской Конституции наполнение этих понятий, которые «не имеют четкого теоретического и правового описания», совершенно изменилось.

Сегодня люди мыслят об этом шире, чем два десятилетия назад. Требования выше. Стандарты современнее. Начиная от продолжительности жизни и качества инфраструктуры и заканчивая новыми технологиями, их возможностями, свободным доступом к ним, безопасностью, - прокомментировал свою позицию Володин.

Спикер резюмировал, что поправки в основной закон страны должны ликвидировать дисбаланс ветвей власти в России. Володин выразил уверенность в том,  что надо позволить нижней палате парламента участвовать в формировании кабмина. 

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Автор: Политсиб.ру