Стало известно, кто возглавит краевое управление юстиции

Новости 17.07.2019 14:10 425

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко назначил начальником регионального управления юстиции Оксану Грохотову, которая до этого руководила структурой с приставкой и.о. Об этом сообщает официальный сайт правительства Алтайского края.

Распоряжение вступает в силу с 18 июля. Оксана Грохотова работает в управлении с октября 2016 года - тогда она была назначена начальником отдела нормативно-правового регулирования Главного управления юстиции Алтайского края, Министерства юстиции Алтайского края.

1 марта 2017 года назначена замминистра юстиции Алтайского края, начальником управления записи актов гражданского состояния. С 1 июня 2018 года назначена временно исполняющим обязанности заместителя министра юстиции Алтайского края, начальником управления ЗАГС.

11 января 2019 года назначена заместителем начальника управления юстиции Алтайского края. С 16 февраля 2019 года - временно исполняющий обязанности начальника управления юстиции Алтайского края.

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Оксана Грохотова родилась 18 января 1973 года в селе Первокаменка Третьяковского района. Имеет два высших образования. В 1996 году окончила Барнаульский государственный педагогический университет по специальности «Русский язык и литература». В 2006 году – Алтайскую академию экономики и права по специальности «Юриспруденция».

В период с 1996 по 2002 годы работала по первой специальности, с 2002 по 2006 годы замещала должность председателя комитета ЗАГС Администрации Змеиногорска. С 2006 по 2008 годы – главный специалист отдела по контролю и надзору в сфере ЗАГС Управления Федеральной регистрационной службы по Алтайскому краю.

С 2009 по 2013 годы возглавляла отдел по контролю и надзору в сфере адвокатуры, нотариата, с 2013 по 2016 годы руководила отделом по вопросам нормативных правовых актов субъекта России и ведения федерального регистра, ведения реестра муниципальных образований, регистрации и ведения реестра уставов муниципальных образований.

Награждена почетной грамотой Министерства юстиции Российской Федерации, благодарностью Губернатора Алтайского края, юбилейной медалью «80 лет Алтайскому краю». Замужем, воспитывает дочь и сына.