Барнаульский регоператор рассказал о новом способе оплаты за вывоз мусора

Новости 17.07.2019 14:40 273

Барнаульский регоператор «ЭКО-Комплекс» прокомментировал новый способ оплаты за мусор, который сейчас рассматривает правительство России. Новый способ расчета, который могут ввести, касается стоимости вывоза отходов по количеству баков, установленных на контейнерной площадке.

Представители регионального оператора «ЭКО-Комплекса» подчеркивают, что способ оплаты, предлагаемый как новый, на самом деле уже указан в постановлении правительства № 505.

В частности, у юридических лиц есть возможность выбирать варианты оплаты услуги: либо по нормативу или по фактически образуемому количеству мусора. В компании отмечают ряд сложностей при применении такого способа для населения.

«Сейчас в Барнауле довольно проблематично определить количество отходообразователей, которые складируют мусор в емкости, - говорит генеральный директор «ЭКО-Комплекса» Виктор Карл. - В первую очередь речь идет о контейнерных площадках, находящихся на границах частного сектора и многоквартирных домов. Есть проблемы с юридическими лицами. Многие из них не имеют договора с регоператором и складируют свой мусор в бункеры частного сектора. Весь этот неучтенный объем придется распределять на жителей. Мы полагаем, что озвученное предложение в отдельных случаях действительно повлечет за собой уменьшение тарифа. Но в большинстве из-за необъективных данных по объёмам отходов будет способствовать его увеличению».

Об этом также ранее «Политсибру» рассказала депутат Алтайского краевого Законодательного Собрания Людмила Суслова, которая объяснила, что такой способ активно применяют разные организации.

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Кроме того, регоператор указывает еще на один важный момент. По существующим нормам СаНПиНа в теплое время года мусор из дворовых сборников должен вывозиться ежедневно, даже если емкости заполнены наполовину. Но по предлагаемой схеме будет считаться, что спецтехника забрала полный бак.

В конечном счете, управляющие компании могут принять решение об уменьшении количества контейнеров. А это создаст неудобства для населения. Но главная проблема в случае введения нового способа оплаты возникнет с сельской местностью, где при отсутствии контейнеров используется пакетированный способ. Здесь вывезенный объем постоянно будет предметом спора между перевозчиком и населением.

«Было бы правильнее в сельской местности определить площадки для временного накопления отходов, - говорит Виктор Карл. – Куда населением отходы доставляются самостоятельно, а затем, по заявкам сельских администраций, спецтехникой перевозчика забираются и перемещаются на официальные полигоны. Таким образом, понятен четкий объем и система становится абсолютно прозрачной».