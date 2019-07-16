Жилкомплекс на Сахарова может поставить крест на любимом месте отдыха барнаульцев

Мнения 17.07.2019 12:55 524

Новый проект Генплана, который барнаульцы обсуждают последний месяц, уже преподнес немало сюрпризов относительно ближайшего будущего города. Одним из неприятных откровений стало возможное строительство высотки на месте городка с аттракционами и колесом обозрения на площади Сахарова.

Идея строительства жилого комплекса применительно к данной территории впервые была озвучена еще осенью 2018 года. Тогда в этот проект мало кто поверил, но, как оказалось, зря. Территория уже давно находится в частных руках, и единственное, что останавливало предпринимателей – это статус участка. Пока площадка предполагает размещение только развлекательных объектов.

При этом соседняя недвижимость – холм на Сахарова - по действующему Генплану допускает возведение жилого дома высотой до 9 этажей. До сих пор это опцией, правда, никто не воспользовался.

Однако после того, как будет принята новая версия документа, станет возможным изменить назначение второго участка (под строительство зданий и сооружений) и тогда наверняка обе территории будут объединены ради масштабного ЖК.

Площадь Сахарова – традиционное место отдыха для барнаульцев. Зимой здесь устанавливают городскую елку и проводят новогодние праздники, весной – отмечают день Победы, летом – День России, осенью - День города. Кроме того, площадь – место, где запускают салюты. Ко всему прочему это еще и тот редкий уголок в центре города, где дети могут покататься на аттракционах. Всего этого, скорее всего, через несколько лет уже не будет.

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У горожан в этой связи возникают вопросы, связанные с будущим предназначением площади Сахарова. Так, в соцсетях обсуждают, насколько Барнаул нуждается в точечной застройке в центре города, чтобы ради этого приносить в жертву досуг тысяч детей, а также их родителей? Да, безусловно, это хороший способ пополнить городской бюджет, но может быть есть и иные варианты? А разве представители крупного бизнеса не могут найти другого способа, как относительно легко и быстро заработать деньги?

И чтобы нам впоследствии не рассказывали архитекторы (очевидно, надеющиеся поучаствовать в проектировании объекта), как можно гармонично вписать будущий ЖК, назовем его, к примеру, «Дворец», в окружающий ансамбль, факт остается фактом – еще одно место отдыха у барнаульцев попросту заберут. Да, наверное, колесо обозрения вместе с аттракционами перенесут на другую детскую площадку, но очередной элитный жилкомплекс на Сахарова - точно не то, о чем мечтают в большинстве своем простые барнаульцы. Сами жители однозначно дают понять, что не хотели бы терять полюбившийся уголок семейного отдыха в центре Барнаула.

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Наверное, кто-то скажет, что массовые гуляния с успехом можно проводить рядом с реконструированным Старым базаром. Может быть. Вот только не стоит забывать, что площадь Сахарова используется для этих целей не один десяток лет, к ней привыкли, сюда удобно добираться. Большая часть горожан несколько лет назад негативно восприняли идею переноса новогодней елки на площадь Свободы, что уж говорить о полном сворачивании всех ежегодных мероприятий?

Если здесь появится высотка, то на проведении праздников на Сахарова тогда смело можно поставить крест: больше не будет ни фейерверков, ни новогодних дискотек, ни самой высокой в Сибири ели, ни счастливых детей, кружащихся на каруселях. Под вопросом и зеленый уголок, на пересечении Молодежной и Социалистического.

И все это ради очередного ЖК. Не лучше ли проектировщикам, властям и бизнесменам прислушаться к мнению простых жителей и закрепить за этой площадкой статус, предполагающий ее нынешнее использование – исключительно как развлекательной зоны?