УФАС нашла незаконную рекламу в барнаульском ТЦ «Алтай»

Новости 17.07.2019 12:20 125

Комиссия УФАС по Алтайскому краю признала ненадлежащей рекламу мебельного магазина в торговом центре «Алтай» в Барнауле.

Как поясняют в пресс-службе ведомства, нарушены требования ФЗ «О рекламе». В частности, листовки с информацией о возможности приобретения в магазине «Много мебели» дивана за 4999 тысячи руб не соответствовали действительности.

В рекламе говорилось: «Цены как на фото! Без скрытых условий!». Однако одному из покупателей, товар по акции продавать отказались. В магазине объяснили это тем, что такая цена действует только при покупке дополнительных двух товаров. Сотрудники УФАС выяснили, что листовка действительно не содержала информацию о дополнительных условиях приобретения товара.

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В данном случае отсутствие в рекламе информации о том, что акционная цена на диван действует только при условии покупки еще двух предметов мебели является существенной и определяющей выбор потребителя, - пояснила начальник отдела контроля недобросовестной конкуренции и рекламы управления Наталья Буянкина.

Индивидуальный предприниматель, который распространял ненадлежащую рекламу, привлечен к административной ответственности.