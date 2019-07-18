Подвиг пограничников из Алтайского края вспоминают в регионе

Новости 17.07.2019 13:20 764

13 июля исполнилось 26 лет со дня подвига пограничников 12-й заставы в Таджикистане. В тот день они столкнулись с силами бандформирований, штурмующих границу. В числе героев – солдаты из Алтайского края. Об этом пишет МК на Алтае.

Во время гражданской войны в Таджикистане появилась проблема с контролем границы с Афганистаном, откуда в Республику постоянно проникали радикальные исламисты. По просьбе таджикских властей, Россия направило свои погранотряды для контроля границ.

Протяженность границы между Афганистаном и Таджикистаном составляла 1387 км. Значительная часть проходит по диким горам. Боевики со стороны Афганистана нападали на посты постоянно. Однажды они решили с помощью крупной армии совершить прорыв с целью создания коридора. Нападать решили на 12-ю заставу Московского погранотряда, которая как раз располагалась на низине, удобной для обстрела.

По разным оценкам нападавших было от 250 до 400 человек. В этот момент на 12-й заставе находилось 48 человек: два офицера и 46 солдат и сержантов, из них три прикомандированных военнослужащих из 149-го мотострелкового полка 201-й мотострелковой дивизии. Из тяжелого оружия имелась одна БМП и один станковый гранатомет. Обстрел начался в 4 утра. Бойцы долго отстреливались в ожидании подмоги.

13-й пограничной заставы в район боя выдвинулся резерв Московского пограничного отряда под командованием начальника Московского пограничного отряда подполковника Василия Масюка.

В составе резерва находились военные из Алтайского края: подполковник Сергей Басманов и младший сержант Владимир Василенко, сообщает пресс-служба Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю.

Спустя несколько часов они встретили раненных солдат, которые шли им навстречу. Те, кто не мог идти сказали, что останутся на посту и будут отстреливаться до конца. Выживших военных эвакуировали на вертолете. Еще через несколько часов спустя тяжелая военная техника обстреляла места, занятые террористами до их полного уничтожения. Позднее пост был снова занят российскими военными.

Ситуация повлияла на принятие решения оборудовать все погранпосты минометами и прочим тяжелыми оружием.

На заставе в тот день погибли 25 человек: 22 пограничника и три военных.

С тех пор ежегодно, 13 июля в Алтайском крае вспоминали подвиг пограничников 12-й пограничной заставы. В честь героев в Барнауле, Славгороде, Михайловском, Рубцовске, Змеиногорске и других населенных пунктах региона проходят памятные мероприятия. В память о героях 12-й заставы возле ритуальных площадок и памятников, сотрудники Пограничного управления ФСБ России по Алтайскому краю и местные жители проводят мемориальную акцию «Свеча памяти». В этом году они зажгли 25 свечей в честь 25 погибших на заставе.