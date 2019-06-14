«Тяжелая ноша»: судьба конной школы решилась в Барнауле после резонансного ЧП

Новости 17.07.2019 11:50 969

В Барнауле под угрозой закрытия оказалась конно-спортивная секция, которая работает на базе учебно-опытной конефермы Алтайского аграрного университета в поселке Центральном. В секции АГАУ конным спортом занимаются около 30 спортсменов и их интересы намерены защищать тренеры.

Решение ликвидировать образовательное учреждение хотели принять из-за нехватки средств на содержание. А последней каплей стал несчастный случай на территории конюшни. Напомним, днем 19 мая в Барнауле на конеферме во время прогулки с лошадью 15-летняя воспитанница секции АГАУ получила травму головы. Сейчас девочка находится дома и идет на поправку.

Опасения, что после ЧП ликвидируют школу, возникли, когда директор Краевой спортивной школы олимпийского резерва Сергей Волков высказал намерение расторгнуть контракт по аренде лошадей с АГАУ. Однако многие полагали, что секцию никто не тронет. Тем временем уже был подписан приказ об отмене тренировок. Правда, сотрудники конефермы до конца в это не верили, но оказалось зря.

После трагедии с 15-летней воспитанницей в секции были отменены тренировки. Спустя неделю тренерский состав возобновил учебный процесс. Однако специальная комиссия запретила работать им в прежнем режиме и потребовала написать двух тренеров секции АГАУ заявления по собственному желанию, - рассказал один из тренеров на конеферме.

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В это время тренеры и родители спортсменов искали помощь у влиятельных лиц и рассчитывали на собственные силы, но безуспешно. Руководство краевой спортивной школы олимпийского резерва однозначно высказывало мнение о том, что конный спорт должен базироваться на одной площадке – на барнаульском ипподроме.

Никто не говорит о том, что свернуть проект – легкое решение, но почему бы не взять вектор на развитие секции? Ведь такого объекта в крае больше нет. Содержание конно-спортивного комплекса обходится Алтайскому аграрному университету в 3,5 млн рублей в год. Бюджет, на который образовательное учреждение может существовать, не слишком велик.

Как рассказал «Политсибру» тренер Руслан Копербаев, 16 июля судьбу школы решали на совещании, в котором приняли участие директор краевой спортивной школы олимпийского резерва Сергей Волков, министр спорта Алтайского края Алексей Перфильев, ректор АГАУ Николай Колпаков, а также представители региональной Федерации конного спорта.

К счастью, на встрече приняли решение сохранить школу. Руководство намерено навести порядок на данной территории. Главной задачей сейчас является оптимизация расходов.

Наши попытки спасти школу дали результат. Совещание прошло положительно для нас. На встрече говорилось о том¸ что конный спорт в крае обладает значительными ресурсами для развития, но, к сожалению, испытывает финансовые затруднения, в связи с чем не может воплотить многие перспективные идеи в реальность. В свою очередь, тренеры команд уверяли, что с появлением достойных условий не только улучшатся результаты, но и увеличится число желающих заниматься конным спортом. Участники встречи заявили, что содержать конный спорт, в том числе конеферму АГАУ – это бесспорно тяжелая ноша, но пришли к выводу, что закрывать секцию не будут. В ближайшее время руководство школы должно составить смету с расходами на год и предоставить план развития, - комментирует ситуацию Руслан Копербаев.

Образцовый пример

Племенная конеферма АГАУ - пример образцовой школы верховой езды и образцовых спортсменов. Её выпускники работают тренерами в разных регионах России, а также за рубежом. За 33 года существования здесь воспитали около 30 кандидатов в мастера спорта, пять мастеров спорта, трех членов сборной России. Кроме того, на конеферме занимаются дети с диагнозом ДЦП.

Теперь они смогут продолжить учиться верховой езде в конно-спортивной секции и на ипподроме. Благополучие и здоровье детей оказалось важнее финансовых ценностей.