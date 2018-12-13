Свыше 100 земельных участков будут изъяты для строительства Барнаульского обхода

Новости 17.07.2019 11:10 843

Свыше 100 объектов недвижимости, находящихся в месте будущего строительства автомобильной дороги «Обход Барнаула с мостом через Обь», будет изъято. Постановление подписал губернатор Алтайского края Виктор Томенко 12 июля.

Согласно документу, оценку земельных участков и переговоры с их собственниками должно провести КГКУ «Управление автомобильных дорог Алтайского края». Возмещение стоимости участков ляжет на краевой бюджет.

Проект дороги протяженностью 68 км был одобрен Главгосэкспертизой в декабре прошлого года. Проектировщики работали над проектом обхода три года.

Главгосэкспертиза одобрила проект дороги в обход Барнаула Новости 13.12.2018 16:45 Стоимость проекта - около 50 млрд рублей 820

Участки будут изъяты на территории Первомайского, Павловского, Калманского районов и городского округа Барнаул. Именно через эти населенные пункты пройдет маршрут дороги. Она позволит соединить федеральные трассы А-322 «Барнаул - Рубцовск - граница с Республикой Казахстан», Р-256 «Новосибирск - Бийск - Ташанта», а в дальнейшей перспективе - с автомобильной трассой «Барнаул - Павлодар - Астана».

Начало транспортного обхода будет за аэропортом и идти в обход поселка Лесного, через Бельмесево, за Фирсово, Бобровкой. Кроме того, планируется строительство третьего моста через Обь длиной в 2,5 км.

Ранее в Минтрансе говорили, что такой обход города сможет существенно разгрузить трафик в Барнауле. Это произойдет за счет уменьшения количества транзитного транспорта, который также приводит к разрушению дорожного покрытия.

По предварительным данным, стоимость обхода может достигать 50 млрд рублей. Планируется, что финансирование проекта будет осуществляться за счет государственно-частного партнерства.

Кстати, еще в ноябре 2016 года под обход Барнаула было зарезервировано 430 земельных участков на три года. При этом у региона есть возможность продлить данный срок.