Алтайский край демонстрирует самое существенное в Сибири снижение долгов по зарплате

Аналитика 17.07.2019 10:45 242

Долги по зарплатам в Алтайском крае значительно снизились за прошедший месяц. Росстат опубликовал данные о просроченной задолженности по состоянию на 1 июля, «Политсибру» их проанализировал.

По итогам полугодия, общая сумма задолженности по зарплате в Алтайском крае составила 10,3 млн рублей, показав самое существенное снижение по Сибирскому федеральному округу – 20,3 % за месяц. Притом, в целом, зарплатные долги в Сибири растут – за календарный период их общая сумма увеличилась на 21,9 %, тогда как в целом по России наблюдается уменьшение задолженности на 12,8 %.

По общей сумме долгов Алтайский край находится на пятом месте среди сибирских регионов, совсем немного уступая Омской области, где долг составляет 10 млн рублей.

Алтайский край стал единственным регионом Сибири, где зарплаты не дотягивают до 30 тысяч Новости 24.06.2019 11:15 Алтайский край единственный регион из 10, где величина среднемесячного заработка не достигла 30 тысяч рублей 448

Наибольшая задолженность, выросшая почти вдвое (на 85,4 %) зафиксирована в Кемеровской области, где сотрудники ожидают выплаты 110,5 млн рублей. В том числе, 100 тысяч рублей – это долг местного бюджета. В Новосибирской области такую же сумму работникам задолжал бюджет федеральный.

Меньше всего (1,9 млн рублей) недоплатили жителям Хакасии, однако для республики это оказалось существенным ростом задолженности – в 2,8 раза.

Общий зарплатный долг в СФО составляет 300,6 млн рублей. Таким образом, доля Алтайского края (< 3,5 %) в нем относительно невелика. Доля самого СФО в общероссийской задолженности по зарплате (2,57 млрд) составляет 11,7 %.