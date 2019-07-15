«Руки прочь»: массовый пикет в защиту общественной организации провели в Барнауле

Новости 17.07.2019 10:20 472

Массовый пикет в поддержку общественной организации «Ветеран» провели рядом с администрацией Индустриального района Барнаула представили ЛДПР.

Как сообщили в пресс-службе краевого отделения «жириновцев», свою деятельность «Ветеран» осуществляет в поселке Мирном. Недавно представители организации обратились к депутату АКЗС Евгении Боровиковой, заявив, что в поселке произошел раскол между жителями по вопросу проведения газопровода.

Самой общественной организации уже почти 30 лет. Изначально она была создана в целях решения вопросов хозяйства и благоустройства, помощи малоимущим.

В 2013 году общим собранием в «Мирном» было решено провести газ. За два года газопровод построили, каждый дом вложил в него 41 тысячу рублей. К тому времени в «Ветеране» состояли представители от каждого домоуправления в поселке.

Как заявляют представители организации, на отчетном собрании в 2015 году один человек попытался выйти из состава «Ветеран», заявив об отсутствии необходимости в его существовании. Затем, как утверждается, он сплотил вокруг себя единомышленников, отказался от уплаты членских взносов за обслуживание газопровода и начал выступать против деятельности организации.

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Теперь эти люди требуют ликвидации организации и передачи газопровода в собственность города. Между тем, в 2017 году общественная организация оформила право собственности на газопровод.

Противник деятельности «Ветерана» подал в суд на организацию, а отчетное собрание, на котором были переизбраны члены правления, было признано нелегитимным. Теперь, как утверждают в ЛДПР, «Ветеран» остался обезглавленным и без доступа к счетам.

Новое же собрание было сорвано представителями оппозиционной группы. Обратившиеся к депутату Боровиковой утверждают, что в данный момент организацию пытается ликвидировать Минюст при поддержке администрации Индустриального района.

Оппозиционная же группа, как отмечают в партии, создают свою общественную организацию под тем же названием. В этом сторонники «Ветерана» видят проявление типичного рейдерского захвата.

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В итог «жириновцы» вышли к районной администрации с лозунгами: «Руки прочь от «Ветерана», «Нас грабят – власть помогает!», «Остановите рейдерский захват газовых сетей!», «Сначала наш газопровод – потом наша земля?», «Пока есть «Ветеран» - есть хозяин у сетей!».

В данный момент местное отделение ЛДПР держит ситуацию на контроле.