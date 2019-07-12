Два кандидата собрали подписи мундепов для участия в губернаторских выборах на Алтае

Новости 17.07.2019 9:55 284

Избирательная комиссия Республики Алтай приняла документы еще от двух претендентов на пост главы регионе – коммуниста Виктора Ромашкина и «жириновца» Дмитрия Софронова.

Как сообщили в пресс-службе регионального избиркома, документы для регистрации в их качестве кандидатов поступили накануне, 16 июля.

И Ромашкин, и Софронов сдали в свою поддержку по 85 подписей муниципальных депутатов, необходимых для прохождения так называемого «муниципального фильтра».

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Решения о регистрации кандидата или об отказе в регистрации будет приниматься избирательной комиссией по мере после проверки подписных листов. Процедура регистрации завершается 2 августа.

Напомним, что ранее в главы республики выдвинулись врио регионального руководителя Олег Хорохордин, а также претенденты Михаил Соловьев, Леонид Ефимов, Александр Чеконов, Мерген Теркин и Александр Транов.

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Выборы главы региона состоятся 8 сентября в Единый день голосования. Параллельно с выборами республиканского руководителя состоятся выборы регионального парламента.