«Кровеносная система региона»: нацпроект БКАД на Алтае выполнен почти на 40%

Новости 17.07.2019 9:35 435

План национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги" (БКАД) на 2019 год выполнен в Алтайском крае почти на 40%, сообщили в региональном министерстве транспорта. БКАД реализуется при содействии краевого правительства.

Всего в текущем году в рамках реализации нацпроекта в крае должны отремонтировать более 200 объектов. При этом обращает на себя внимание то, что в этом сезоне работы, предусмотренные планом, более ресурсоемки, чем ранее.

Отдельно стоит отметить, что вместе с национальным проектом в крае реализуется и региональный проект ремонта дорог. Так, напомним, масштабные работы ведутся, например, в Рубцовске, где по распоряжению губернатора Алтайского края Виктора Томенко, предусмотрен масштабный комплекс работ – восстановление дорожного полотна, обустройство заездов, тротуаров и остановочных павильонов.

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Всего в этом году на обновление улично-дорожной сети Рубцовска направлено более 100 миллионов рублей из краевого и местного бюджетов.

Важно, что к контролю за ходом работ привлекаются не только городские власти, но и специалисты Алтайавтодора, которые высказывают свои замечания подрядчикам. Кроме того, в проверках качества дорожного ремонта привлекаются и представители общественности.

Сейчас в Рубцовске наиболее трудоемкие работы проводятся на улице Октябрьской, которая соединяет несколько частей города.

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В целом же по краю сегодня дорожники работают на 141 участке. Одним из наиболее привлекающих внимание "фронтов" в данном случае является объездная дорога в Барнауле.

Эта транспортная магистраль имеет принципиальное значение, как для Барнаула, так и для края в целом. Дело в том, что она являет собой связующее звено межрегиональных трасс. Кроме того, объездная дорога связывает спальные районы города с центральной частью краевой столицы.

Размах работ здесь таков, что мероприятия запланированы на два строительных сезона.

В итоге к осени 2020 года на данном участке должна быть проведена реконструкция моста через Барнаулку. Объект расширят до четырех полос. Также на мосту завершат устройство барьерного и перильного ограждений, тротуаров и опор освещения.

Помимо этого на участке дороги от моста до перекрестка с улицей Кутузова также будет расширена проезжая часть, что даст возможность автомобилистам двигаться по двум полосам в каждую сторону.

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Общая стоимость ремонта объекта за два года составит 290 миллионов рублей.

Необходимость проведения работ здесь связана с тем, что в последний раз мост ремонтировали порядка десяти лет назад.

Подрядчиком выступает "Барнаульское ДСУ-4". Специалисты приступили к работам на мосту в начале июля. В данный момент дорожники проводят на объекте демонтаж одной из полос.

В этой связи для обеспечения безопасности движение под искусственным сооружением перекрыто. Для удобства жителей поселка Борзовая Заимка организован временный объезд опасного участка.

Как заявил заместитель главы краевого Минтранса Дмитрий Коровин, все работы на объекте выполняются в запланированные сроки.

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В региональном Минтрансе также подчеркивают, что в текущем дорожностроительном сезоне транспортные артерии обновят в каждом районе Алтайского края. Всего на эти цели было выделено и направлено порядка 6 миллиардов рублей из бюджетов всех уровней – федерального, регионального и местных.