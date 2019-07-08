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«Трава качественная»: Хорохордин рассказал Путину о точках роста в Республике Алтай

Новости
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Накануне в Москве прошла рабочая встреча президента РФ Владимира Путина с временно исполняющим обязанности главы Республики Алтай Олегом Хорохординым. Стенограмма размещена на сайте Кремля.

Проблемы номер один… два, три...

Путин осведомился у Хорохордина, как тот вошел в работу и, не тратя времени, поинтересовался состоянием дел в республике. Хорохордин, в свою очередь, коротко обозначил основные проблемы региона: безработицу, превышающую общероссийский уровень в 2,5 раза, самые высокие в СФО тарифы на ЖКУ и самые низкие в СФО зарплаты – 29 тысяч рублей в среднем по республике Алтай (средняя по РФ – 42 тысячи).

«Как Вы мне и поручали, сразу поехал по республике, посетил все районы и отдалённые сёла. Поговорил с активом каждого района, с жителями встречался, выяснил первоочередные проблемы, какие есть, они подтвердились, как тогда мы и обсуждали с Вами», – доложил президенту Хорохордин.

Еще он добавил к этому списку невысокий уровень образования и качества медицинских услуг, посетовав на нежелание специалистов работать в отдаленных районах, а также запущенное состояние самих социальных объектов, требующих ремонта.

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Точки роста. Животноводство и лесопереработка

От проблем Хорохордин перешел к потенциальным точкам роста, среди которых он обозначил сельское хозяйство, в котором занято 70 % населения. Однако и здесь, по словам врио, существуют проблемы в виде короткого сезона выпаса и отсутствия глубокой переработки продукции.

«Не успевают животные набрать вес, и поэтому приезжают крупные компании, из приграничного Казахстана приезжают предприниматели, живьём забирают. Соответственно, надо делать глубокую переработку. А продукт качественный. Во-первых, сама трава качественная...», – пояснил Хорохордин, добавив, что уже появились инвесторы, готовые открывать на Алтае бойни.

Второй точкой роста врио назвал лесопереработку, указав, что в советский период она была здесь весьма развита и теперь возможно возродить отрасль, если решить некоторые несложные проблемы.

«Мы уже наметили пути решения. Я специально привозил лесников в центр, проводил с ними крупное совещание, выслушал все проблемы, и мы, в принципе, поняли, как нам действовать», – сообщил Хорохордин.

Точки роста. Туризм 

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Далее разговор перешел к туризму – основной отрасли региона, на которую возлагаются наибольшие надежды. Врио отметил положительные результаты работы над авиасообщением на Алтае.

«Нам удалось договориться по второму рейсу авиакомпании «Победа», и сразу в целом компании снизили тарифы, они стали более доступными. По межрегиональным перевозкам, как рассказывали вам, есть ежедневные рейсы с Красноярском и Новосибирском, два рейса с Казанью, с Екатеринбургом. Сейчас договариваемся с Санкт-Петербургом и Новокузнецком», – сказал Хорохордин, не забыв также упомянуть внутриреспубликанский рейс от Горно-Алтайска до Кош-Агача, который преодолевает расстояние между ними за полчаса (на автомобиле ехать придется девять часов).

Хорохордин признал, что билеты дороговаты, однако время дороже, и если снизятся цены на керосин, то все выровняется. Врио добавил, что взлетно-посадочные полосы в отдельных районах сохранились еще с советского времени и можно просто доделать там аэропорты.

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Пути решения

Говоря о способах решения проблем Республики Алтай, Хорохордин сообщил, что их механизмы стали понятны. Он доложил Путину о том, что в регионе начал действовать центр развития Республики Алтай, в котором участвуют политические партии, общественные организации, профсоюзы и лидеры общественного мнения, а также просто население, при активном участии молодежи активно участвует. Задача центра – сбор предложений по развитию республики, этим он и занимается в настоящее время.

Кроме того, Хорохордин рассказал президенту о принятии пятилетней программы решения наиболее насущных проблем и отдельно – о планах подобной пятилетки отдельно по туристической отрасли. Также он отметил, что на Алтае запущена программа кадрового резерва по федеральному образцу.

«Назвали «Команда развития». И оператор согласился (будет РАНХиГС). Что примечательно, небольшая численность населения, но в первый день (мы были десятым регионом, где они оператором были), в первый день поступило 400 заявок, и они нам сказали, что это рекорд по Российской Федерации. То есть это о чём говорит? Местные люди хотят участвовать в развитии республики очень активно», – рассказал Путину врио главы.

Также он подчеркнул, что Алтаю поможет реализация нацпроектов, особенно «Безопасные и качественные автомобильные дороги». В завершение Хорохордин заверил собеседника, что регион будет развиваться без ущерба уникальным природным объектам, национальной культуре и экологии.

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Автор: Политсиб.ру

Фото: kremlin.ru