Обновить теплосети и котельные: как власти Алтайского края готовят регион к зиме

Новости 17.07.2019 8:45 321

Отопительный сезон 2018-2019 годов в Алтайском крае прошел не совсем гладко. Проблемы возникли в нескольких населенных пунктах. Одни столкнулись с отказом котельного оборудования, которое превысило свой эксплуатационный срок, другие муниципалитеты и вовсе не позаботились о нужном количестве топлива в преддверии холодов.

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Сегодня краевые власти края инициировали проведение ремонтных работ в ряде муниципалитетов, цель которых – подготовка к отопительному сезону. Активная подготовка к зиме должна помочь в минимизации будущих рисков с последующим снижением коммунальных аварий.

О том, как муниципалитеты готовятся к новому отопительному сезону, читайте в материале «Политсибру».

Змеиногорск

Напомним, здесь в ноябре прошлого года без тепла остались несколько десятков домов и учреждений. Проблема оказалась в работе котельных, которые оказались в непригодном для эксплуатации состоянии. Например, на котельной №4 работал лишь один котел. Кроме того, прошлой осенью в Змеиногорске отключили воду в 257 жилых домах и в 13 социальных объектах. Причиной оказалась работа подрядчика, который тянул со сроками. Администрация города заключила контракт с компанией «АлтайИнвестСтрой» в конце августа 2018 на сумму 0,8 млн рублей. Завершить работы было необходимо через две недели, 10 сентября. Требовалось заметить магистральный водопровод диаметром 400 мм протяженностью 100 м.

В итоге сроки переносились несколько раз, и 31 октября контракт был разорван. Все это привело к тому, что 22 ноября в экстренном порядке к работам приступил местный водоканал. Два дня спустя работы были завершены. Утром в квартирах людей появилась вода, а вечером вернулось тепло. Позднее суд обязал подрядчика заплатить штраф в размере более 410 тысяч рублей.

В текущем году на реконструкцию змеиногорских сетей было выделено 205 млн рублей, сейчас там планируют объединение шести котельных в один контур. По данным краевого Минстроя, на сегодняшний день в полном объеме выполнен капитальный ремонт котельной № 17 и завершены работы по тепловым сетям с присоединением нагрузок котельной № 16, а также ремонт тепловых сетей по контурам старых котельных № 4, 9, 10.

Также ведется капитальный ремонт котельной № 10 с переключением контуров котельных № 4, 9. Переключение контуров котельных 1,2, 11 планируется завершить до 30 июля.

«Дополнительно для подготовки объектов теплоснабжения Змеиногорского района из средств краевого бюджета выделено 3,4 млн рублей на закупку котельного оборудования и трубной продукции. На сегодняшний день необходимое оборудование поставлено и смонтировано в полном объеме», - пояснили в министерстве.

Рубцовск

В феврале 2019 года в Рубцовске произошла коммунальная авария, которая привела к отключению отопления в 71 многоквартирном доме. Горожане несколько часов находились без тепла. Кроме многоквартирных домов под отключение попали пять частных домов, три школы, детский сад, четыре учреждения здравоохранения и музыкальный колледж.

В начале 2019 года Сибирская генерирующая компания заявила о планах замены более трех километров сетей отопления и горячего водоснабжения. В конце июня СГК определила подрядчика и приступила к капитальному ремонту трубопроводов отопления и горячего водоснабжения. Ремонтные работы полностью завершатся к 1 сентября. Прокладка труб будет проведена на шести участках в разных районах города.

Немецкий национальный район

В селе Кусак Немецкого района в феврале 2018 года в результате коммунальной аварии без отопления остались десятки домов, школа, больница и детский сад. Тогда стало понятно, что к следующему отопительному сезону селу необходим ремонт теплосети. Деньги на это были выделены из краевого бюджета, однако в октябре того же года отопление людям так и не дали. Несколько сотен домов, из которых состоит село, устроены таким образом, что все связаны одной котельной. Отсутствие ремонта привело к тому, что осенью жители остались без тепла. Занятия в школе и детском саду были отменены. В итоге второй раз за год был введен режим ЧС. Частично появилось отопление в домах только через несколько дней.

Похожая ситуация произошла годом ранее в селе Шумановка того же района. Аварийное состояние котельной привело понижению температуры в нескольких домах, где отсутствовала возможность печного отопления.

По данным Минстроя Алтайского края, централизованное отопление в селе Шумановка осуществлялось от котельной, выработавшей свой срок эксплуатации. В 2018 году краевой бюджет выделил 32,5 млн рублей, которые были направлены на монтаж модульной котельной. Это существенно повысило качество работы нового оборудования и улучшило передачу тепла в дома.

Камень-на-Оби

В начале декабря прошлого года в квартирах жителей Камня-на-Оби резко похолодало. Понижение температуры было также зафиксировано в школах и детских садах. Позже выяснилось, что причиной стала недоработка городских хозяйствующих субъектов, которые не предусмотрели резкое снижение температуры и не завезли нужное количество топлива.

В итоге правительство Алтайского края выделило 26 млн рублей на поставку топлива в Каменский район. На следующий день, 5 декабря 2018 года, в городе похолодало до -38 градусов. В городе ввели режим ЧС. Позже ситуация стабилизировалась. В этом году в городе намерены проложить почти 2 км теплосетей. Для этого было выделено 20 млн рублей и 37 млн рублей на модернизацию. Кроме того, запланирована реконструкция базовой котельной №29, для дальнейшего переподключения потребителей двух котельных №3 и №21 и подключения строящегося по программе «85х85» детского сада на 200 мест. На реализацию данного мероприятия предусмотрены 58 млн рублей. Это позволит каждый год экономить по 12 млн рублей.

Также, следует отметить, что для предупреждения рисков возникновения сбоев в теплоснабжении социально-значимых объектах, Минстрой Алтайского края каждый год приобретает нужное количество угля для закрытия потребности бюджетной сферы региона. На данный момент запланирована поставка 173,7 тысяч тонн твердого топлива. На формирование резервного запаса угля для нужд региона в 2020 году будет приобретено 41,8 тысяч тонн.

Таким образом органы исполнительной власти Алтайского края, учитывая опыт предыдущих лет, ведут работы по сокращению будущих рисков. По всей видимости, количество инцидентов, связанных с прохождением отопительного сезона, в следующем году в регионе должно существенно уменьшиться.