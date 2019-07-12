300 поправок внесли барнаульцы в новый Генплан города

Новости 17.07.2019 7:40 317

За три недели публичных обсуждений по Генплану Барнаула горожане внесли около 300 различных предложений. Разработчикам документа отводится одна неделя, чтобы учесть все поступившие уточнения.

Как сказано на сайте администрации Барнаула, комиссия по землепользованию и застройке рассмотрела предложения, которые внесли горожане во время публичных обсуждений генерального плана. Заседание комиссии прошло накануне, 16 июля. В состав органа входят представители краевого управления имущественных отношений, городских комитетов по строительству, архитектуре и развитию, по земельным ресурсам и землеустройству, по управлению муниципальной собственностью, депутаты Барнаульской гордумы, архитекторы районов города.

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Итоги общественных обсуждений проекта Генплана прокомментировал замглавы администрации города Сергей Дёмин:

«Радует, что важнейший для города документ, который определяет основы его дальнейшего развития, нашел такой живой отклик у барнаульцев. В обсуждениях приняли участие и специалисты, и организации, и общественные объединения, и жители города. Поступило около 300 различных предложений».

Сергей Дёмин отметил, что среди предложений и замечаний участников обсуждения большинство носят конструктивный характер, они важны для той или иной территории или всего города.

«Такие предложения поддержаны комиссией и будут направлены разработчикам генплана для внесения изменений в документ. Некоторые предложения были отклонены, так как они не относятся к вопросам, которые решает генплан, либо противоречат нормативам землепользования и застройки. Однако, это не значит, что их оставят без внимания. Эти вопросы будут обсуждаться в рабочем порядке», - рассказал Дёмин.

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Он также сообщил, что у разработчиков генплана есть еще неделя, чтобы внести корректировки.

«Завершение общественных обсуждений не означает, что процесс закончен. Наиболее острые вопросы, которые возникли в ходе общественных обсуждений, мы планируем рассмотреть с архитекторами, общественниками, депутатским корпусом. Кроме того, параллельно мы ведем работу по разработке новых правил землепользования и застройки, это также довольно сложный и важных документ, который может часть этих вопросов разрешить», - подчеркнул замглавы администрации города.

Напомним, общественные обсуждения начались в конце июня. Предложить свои поправки в проект генплана мог любой желающий по 15 июля включительно. После письменного направления своих предложений участник обсуждения мог лично представить их перед комиссией.

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После корректировки проекта генплана и прохождения процедуры согласования документ вынесут на заседание гордумы. Предположительно, это произойдет в конце августа.