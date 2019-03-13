Проект набережной Барнаулки обойдется почти в 8 млн рублей

Новости 17.07.2019 7:10 637

Вдоль берега Барнаулки после 2020 года в краевом центре может появиться набережная. Аукцион на выполнение работ по инженерным изысканиям и разработке проектной документации опубликован на сайте Госзакупок. Начальная цена контракта - 7,7 млн рублей.

Общая протяженность береговой линии ориентировочно будет составлять 2,2 км. Участок строительства - от устья реки Барнаулки до проспекта Красноармейского. Судя по техническому заданию, здесь появится три моста, длина которых около 30 м и ширина 3,5 м.

Победитель конкурса должен разработать эскизный проект набережной, согласовать с мэрией и утвердить на общественном совете по реализации проекта туристско-рекреационного кластера «Барнаул – горнозаводской город».

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Новый проект предполагает, что будет сделана отсыпка террас набережной, а также укрепление откосов. В частности, до начала строительства расчистят берега от растительности и при необходимости дна реки. Все это проектировщики обязуются выполнить не позднее, чем через 10 месяцев со дня заключения контракта.

Обращает на себя внимание, что победителю тендера необходимо запроектировать линию наружного освещения набережной, а также предусмотреть видеонаблюдение по всему периметру объекта.

Заявки на конкурс принимаются до 5 августа, а окончательное решение комиссия примет 12 августа. Работы будут профинансированы из городского бюджета. Очевидно, разработку проекта исполнитель завершит к следующему лету. Само строительство набережной в таком случае может начаться в конце 2020 года.