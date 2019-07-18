Эксперт «Гарант»: какая травма является производственной?

Новости 16.07.2019 19:00 214

При следовании к месту работы сотрудница получила травму на территории работодателя - во дворе организации и зоне его ответственности за уборку от наледи. Является ли это несчастным случаем на производстве?

Отвечает эксперт службы Правового консалтинга «Гарант» Александр Каменщиков:

Прежде всего, напомним, что согласно ст. 3 Федерального закона от 24.07.1998 N 125-ФЗ "Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний" (далее - Закон N 125-ФЗ) несчастный случай на производстве - это событие, в результате которого застрахованный получил увечье или иное повреждение здоровья при исполнении им обязанностей по трудовому договору (контракту) и в иных установленных Законом N 125-ФЗ случаях как на территории страхователя, так и за ее пределами либо во время следования к месту работы или возвращения с места работы на транспорте, предоставленном страхователем, и которое повлекло необходимость перевода застрахованного на другую работу, временную или стойкую утрату им профессиональной трудоспособности либо его смерть.

При этом важно правильно квалифицировать произошедший несчастный случай, в результате которого работник получил травму. Согласно ст. 3 Закона N 125-ФЗ страховым случаем признается подтвержденный в установленном порядке факт повреждения здоровья или смерти застрахованного вследствие несчастного случая на производстве или профессионального заболевания, который влечет возникновение обязательства страховщика осуществлять обеспечение по страхованию. Согласно п. 1 ст. 5 Закона N 125-ФЗ сотрудник, работающий по трудовому договору, является застрахованным. Следовательно, несчастный случай, произошедший не на производстве, не может служить основанием для выплаты страхового обеспечения согласно Закону N 125-ФЗ. Период временной нетрудоспособности, возникшей в результате такой травмы, будет оплачиваться в порядке, установленном Федеральным законом от 29.12.2006 N 255-ФЗ "Об обязательном социальном страховании на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством" (далее - Закон N 255-ФЗ), а также Положением об особенностях порядка исчисления пособий по временной нетрудоспособности..., утвержденным постановлением Правительства РФ от 15.06.2007 N 375.

Вопросы расследования и учета несчастных случаев на производстве регламентированы в статьях 227-231 ТК РФ. Согласно ст. 227 ТК РФ расследованию в установленном порядке как несчастные случаи подлежат только такие соответствующие события, которые произошли, в частности:

- при следовании к месту выполнения работы или с работы на транспортном средстве, предоставленном работодателем (его представителем), либо на личном транспортном средстве в случае использования личного транспортного средства в производственных (служебных) целях по распоряжению работодателя (его представителя) или по соглашению сторон трудового договора;

- при следовании к месту служебной командировки и обратно, во время служебных поездок на общественном или служебном транспорте, а также при следовании по распоряжению работодателя (его представителя) к месту выполнения работы (поручения) и обратно, в том числе пешком.

Получение травмы при следовании из дома к месту работы на общественном транспорте и (или) пешком суды не относят к несчастному случаю на производстве, если работник в момент получения травмы не находился на территории работодателя.

Однако, как следует из вопроса, работница шла утром на работу и получила травму, проходя по территории работодателя, во дворе организации и зоне его ответственности за уборку от наледи.

Учитывая обстоятельства, указанные в вопросе, мы считаем, что данная ситуация должна подпадать под определение несчастного случая на производстве. Об этом же свидетельствует судебная практика по аналогичным делам.

Таким образом, по нашему мнению, в описанной ситуации работодателю необходимо создать комиссию и расследовать данный несчастный случай на производстве.

Обращаем внимание, что данная позиция является нашим экспертным мнением и может не совпадать с мнением других специалистов и контролирующих органов.

Подготовлено по материалам системы ГАРАНТ.