Экс-полицейские получили условные сроки за выбивание признания из невиновного на Алтае

Новости 16.07.2019 19:15 219

Суд вынес приговоры двум бывшим полицейским в Алтайском крае, которых признали виновными в выбивании признательных показаний.

Как сообщили в краевом управлении Следственного комитета, на скамье подсудимых оказались экс-начальник уголовного розыска МО МВД России "Троицкий" и бывший оперуполномоченный уголовного розыска ГУ МВД России по Алтайскому краю.

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В данный момент установлено, что в августе 2017 года во время оперативно-розыскных мероприятий правоохранители приехали в дом к жителю Троицкого района. Желая добиться от мужчины признательных показаний о якобы совершенном им особо тяжком преступлении, полицейские стали оказывать на него психологическое воздействие, угрожая при этом расправой.

Не достигнув своей цели, обвиняемые вывезли местного жителя к реке, куда также попросили подъехать двух граждан. Последние по указанию полицейских применили к потерпевшему физическую силу и издевательства.

В итоге причастность мужчины к совершенному преступлению органами следствия не подтвердилась.

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Также уточняется, что бывшие полицейские своей вины не признали, однако суд приговорил их к трем годам двум месяцам лишения свободы условно с испытательным сроком два года и лишением права занимать должности в правоохранительных органах.