Систему дистанционного контроля пациентов с кардиоустройствами внедряют в Алтайском крае – граждане смогут передавать данные своих приборов специалистам, не дожидаясь очереди к врачу, сообщает пресс-служба регионального правительства.
В данный момент в краевом кардиологическом диспансере установлено специльное оборудование для удаленного мониторинга состояния пациента с имплантированными кардиологическими устройствами.
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Отмечается, что жители Барнаула и края получат возможность самостоятельно передавать данные со своих устройств (кардиостимуляторов, дефибрилляторов, кардиомониторов компании Medtronic) без посещения врача.
"Устройство CareLink Express действует по принципу терминала самообслуживания (и напоминает его внешне). Пациент должен подойти к стойке удаленного мониторинга, которая расположена в поликлинике, выбрать из предложенного списка имплантированных устройств свое, поднести к области сердца круглую антенну и нажать специальную кнопку. Система сама считает все необходимые данные и передаст на сервер врача, где тот в любой момент сможет открыть их, оценить здоровье пациента и работоспособность его прибора", - говорится в официальном сообщении.
Поскольку современные кардиостимуляторы обладают широкими диагностическими возможностями и могут определять изменения в состоянии больного на ранней стадии, в случае необходимости доктор сможет вызвать пациента на экстренный прием и оказать своевременную помощь еще до ухудшения самочувствия.
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Демонстрация системы CareLink Express состоится 23 июля в Алтайском краевом кардиологическом диспансере (Барнаул, улица Малахова, 46). Начало мероприятия в 11:00.