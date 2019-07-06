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На iPhone появится алтайская раскладка клавиатуры

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Власти Республики Алтай пообещали помочь в разработке алтайской раскладки на гаджетах и специального приложениея для iOS. О таком решении заявил глава региона Олег Хорохордин на заседании комиссии по русскому языку, передает «АиФ-Алтай».

Такие меры должны добавить национальному языку ценность. Между тем у местных жителей зачастую нет не только айфонов, но порой даже и связи. Мнения коренного населения региона относительно новой инициативы властей разделились.

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В комментариях часть пользователей стала упрекать врио главы в том, что «в регионе достаточно проблем помимо какой-то клавиатуры, которыми стоит заниматься». Например, главе посоветовали обратить внимание на прокладку водопровода и нехватку детских площадок в Горно-Алтайске.  

Справедливости ради стоит отметить, что не все жители региона высказались против идеи алтайской клавиатуры.

Многие настоящие алтайцы живут в районах, но не всегда им удается понимать акцент и диалект друг друга. В местных школах преподают алтайский язык, но этого недостаточно. Такая идея может стать шагом для развития коренного языка, - поделилась предприниматель из Горно-Алтайска Анастасия Гисунова.

Среди комментариев встречаются и абсолютно противоположные мнения: «Мне кажется, неважно, на каком языке отправить сообщение, важнее что-то решить с турпотоком на дороге через Майму и другие села, пробки километровые через все село летом - ни выехать, ни пересечь трассу невозможно, хоть светофоры временные поставили бы! Одним словом кошмар!» – рассказала жительница Майминского района Инга Савченкова.

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Автор: Политсиб.ру