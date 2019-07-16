Новый способ оплаты за вывоз мусора собираются узаконить в России

Новости 16.07.2019 17:45 251

Возможность расчета стоимости вывоза мусора относительно количества мусорных контейнеров сейчас рассматривает Правительство России. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исполнительного директора Российского экологического оператора Алексея Макрушина.

"Система во многом будет напоминать расчет по нормативам. Количество контейнеров будет считаться исходя из нормативных величин. Дальше можно умножать пять контейнеров на 30 дней, получать 150 контейнеров и рассчитывать исходя из этого плату. Получается достаточно непростая формула, как раскидывать эту сумму между офисами и квартирами", - рассказал Макрушин.

Депутат АКЗС от партии «Справедливая Россия» и эксперт в сфере ЖКХ Людмила Суслова считает, что вариант с перераспределением норматива на расчет по бакам должен носить альтернативный характер. По мнению парламентария, люди должны сами выбрать более удобный способ расчетов для себя.

«Подобный метод расчетов уже используют различные организации. Юридические лица заключают договор и оплачивают фактический вывоз отходов, а не по нормативу, как сейчас установлено у населения», - сказала она.

По мнению Сусловой, главный вопрос будет ли это только новая методика расчета или речь идет о пересмотре норматива. Возможен и комплексный вариант – новая методика с новым нормативом.

«О выгоде изменений говорить рано. Как только станет известно о деталях, тогда уже можно будет делать выводы о том, что выгоднее», - объяснила депутат АКЗС.

В июле уже сообщалось, что правительство обсуждает схему взимания оплаты не за объемы образованного мусора, а за число доступных для наполнения баков на площадке. Еще раньше, в марте этого года, премьер-министр Дмитрий Медведев дал понять, что нынешняя система расчета платы не до конца справедлива и необходимо переходить от базовой нормы к расчету за фактическую работу.

На данный момент тариф регоператора в регионах за перемещение тонны или кубометра отходов рассчитывается с помощью умножения вывозимой величины на норматив для жителей региона и делится на число дней.

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Информацию о новой системе оплаты подтвердили в Минприроды России. По словам представителей ведомства, проект постановления уже подготовлен. Однако, о том как все таки будет производиться расчет не сообщили, но сказали, что новая система расчета оплаты за вывоз ТКО будет более справедливой и реализуемой.

Институт регионального оператора был запущен в масштабе всей страны с 1 января 2019 года. По состоянию на сегодняшний день количество твердых коммунальных отходов исчисляется тремя миллионами тонн, которые образуются на территории Алтайского края.