Производство пищевки продолжает «проседать» в Алтайском крае

Новости 16.07.2019 16:10 355

Данные о промышленном производстве в Алтайском крае по итогам первого полугодия 2019-го опубликовал Алтайкрайстат . В некоторых отраслях регион демонстрирует заметное падение, хотя в целом промпроизводство показало рост на 1,7% по отношению к первым шести месяцам 2018 года.

В целом, по объему отгруженных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг собственными силами по фактическим видам экономической деятельности в действующих ценах, ситуация в регионе выглядит достаточно стабильно.

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Однако если обратить внимание на индексы производства, то в данном случае наметившиеся ранее тенденции по сокращению промпроизводства в ряде сфер находят свое подтверждение.

Аутсайдеры

Например, производство пищевых продуктов в крае за январь – июнь 2019 года по отношению к прошлому году сократилось на 3,6%. Больше всего в данном случае снижение объемов затронуло производство сахара (минус 38,5%), кондитерских изделий (минус 26,3%) и растительных масел (минус 22,8%).

Выпуск напитков в регионе по итогам полугодия также показал существенное сокращение – на 11,5%. Безалкогольных напитков произвели в крае на 5,9% меньше, чем годом ранее. Производство пива сократилось на 6,4%, а производство солода ушло в минус на 17,2%.

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Производство одежды в крае упало на 18,1%.

Вообще заметнее всего в крае просело производство компьютеров, электронных и оптических изделий – на 48%.

Также в минусе оказалось производство кокса и нефтепродуктов (на 10,4%) и производство химических веществ и химических продуктов (на 18,2%).

Передовики

Что же касается флагманов развития промышленности в Алтайском крае, то первое место безоговорочно занимает добыча полезных ископаемых. Здесь по отношению к первому полугодию 2018 года наблюдается рост на 64,5%.

На 51,5% выросло металлургическое производство, на 29,7% возросло производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования.

Еще на 27,7% увеличилось производство мебели, а на 20% увеличилось производство кожи и изделий из кожи.