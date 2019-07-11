Власти Барнаула восстановят кровлю пострадавшего от пожара дома за счет резервных средств

Новости 16.07.2019 15:50 174

На восстановление кровли пострадавшего в результате пожара дома по проезду Сереному Власихинскому, 60, будет потрачено 11 млн рублей. Средства будут выделены из резервного фонда администрации Барнаула. Об этом сообщает сайт горадминистарции.

Об этом решении сообщил глава Барнаула Сергей Дугин. По словам градоначальника, решение было принято комиссией администрации Барнаула по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций, обеспечению пожарной безопасности, которая постановила оперативно организовать аварийно-восстановительные работы и приступить к восстановлению кровли. Займется восстановлением комитет жилищно-коммунального хозяйства города.

«В результате пожара кровля площадью более 2000 кв.м практически полностью уничтожена. Так как дом по проезду Северному Власихинскому, 60 находится в непосредственном управлении, и средств на счетах ТСЖ недостаточно для проведения столь масштабных работ, городской комиссией по ЧС принято решение о выделении средств из резервного фонда города», - сказал глава Барнаула.

Он также добавил, что подрядная организация уже приступила к выполнению работ по разбору поврежденных конструкций.

«Времени у подрядчика остается совсем немного, так как необходимо произвести работы до наступления неблагоприятных погодных условий», - подытожил Сергей Дугин.

Напомним, что пожар произошел 10 июля. Спасатели эвакуировали 80 человек, из них 13 детей. К тушению пожара были привлечены 67 человек и 23 единицы пожарной техники. По данным ГУ МЧС, пожар был ликвидирован спустя два часа после сообщения о нем.